Российский танкер горит в Средиземном море — видео

Как удалось узнать СМИ от своих инсайдеров, танкер Arctic Metagaz под российским флагом, который транспортирует сжиженный газ, загорелся в Средиземном море.

Еще на одном российском танкере вспыхнул пожар

По словам анонимных источников, танкер в последний раз сообщал о своем местонахождении у побережья Мальты 2 марта.

Еще один из инсайдеров озвучил предположение, что по этому судну мог нанести удар украинский беспилотник, однако никаких доказательств этой информации пока нет.

Вероятнее всего, речь идет об ударном морском дроне.

На фоне последних событий с официальным заявлением выступили вооруженные силы Мальты.

Они уже подтвердили, что получили сообщение о пожаре и прибыли в суд.

Экипаж судна был обнаружен в спасательной лодке в поисково-спасательном регионе Ливии, он в безопасности. Поделиться

Информационное агентство Reuters уже обратилось за комментарием к Службе безопасности Украины, однако пока никаких ответов не получило.