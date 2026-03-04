Российский танкер горит в Средиземном море — видео
Российский танкер горит в Средиземном море — видео

Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Как удалось узнать СМИ от своих инсайдеров, танкер Arctic Metagaz под российским флагом, который транспортирует сжиженный газ, загорелся в Средиземном море.

  • Некоторые инсайдеры предполагают, что танкер мог попасть под удар Украины.
  • Журналисты уже обратились за комментарием к СБУ.

По словам анонимных источников, танкер в последний раз сообщал о своем местонахождении у побережья Мальты 2 марта.

Еще один из инсайдеров озвучил предположение, что по этому судну мог нанести удар украинский беспилотник, однако никаких доказательств этой информации пока нет.

Вероятнее всего, речь идет об ударном морском дроне.

На фоне последних событий с официальным заявлением выступили вооруженные силы Мальты.

Они уже подтвердили, что получили сообщение о пожаре и прибыли в суд.

Экипаж судна был обнаружен в спасательной лодке в поисково-спасательном регионе Ливии, он в безопасности.

Информационное агентство Reuters уже обратилось за комментарием к Службе безопасности Украины, однако пока никаких ответов не получило.

Что важно понимать, судно Arctic Metagaz находится под санкциями США и Великобритании за перевозку СПГ из российских терминалов в Арктике в Китай.

