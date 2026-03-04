ПВО Украины обезвредила 129 российских дронов

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 3-4 марта российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 149 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

В этот раз российские дроны летели по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 100 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что попадание 19 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.