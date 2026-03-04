ППО України знешкодила 129 російських дронів

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 3-4 березня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

ППО звітує про результати своєї роботи

Цього разу російські дрони летіли з напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 100 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.