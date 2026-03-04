ППО України знешкодила 129 російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України знешкодила 129 російських дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 3-4 березня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях.

ППО звітує про результати своєї роботи

Цього разу російські дрони летіли з напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 100 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський шокував Росію та США на початку повномасштабної війни
США та РФ недооцінили Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"У нас є шанс". Зеленський бачить можливість швидкого завершення війни
Зеленський
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російська ППО збила свій вертоліт під час "бавовни" на Ростовщині — відео
У Росії “мінусанули” власний вертоліт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?