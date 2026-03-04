Російський танкер палає в Середземному морі — відео

Як вдалося дізнатися ЗМІ від своїх інсайдерів, танкер Arctic Metagaz під російським прапором, що транспортує скраплений природний газ, загорівся у Середземному морі.

Ще на одному російському танкері спалахнула пожежа

За словами анонімних джерел, танкер останнього разу повідомляв про своє місцеперебування біля узбережжя Мальти 2 березня.

Ще один інсайдер озвучив припущення, що по цьому судну міг завдати удару український безпілотник, однак жодних доказів цій інформації поки немає.

Найімовірніше, йдеться про ударний морський дрон.

На тлі останніх подій з офіційною заявою виступили Збройні сили Мальти.

Вони уже підтвердили, що отримали повідомлення про пожежу та прибули до судна.

Екіпаж судна знайшли у рятувальному човні в пошуково-рятувальному регіоні Лівії, він у безпеці.

Інформаційна агенція Reuters уже звернулася за коментарем до Служби безпеки України, однак поки жодних відповідей не отримала.