Російський танкер палає в Середземному морі — відео
Російський танкер палає в Середземному морі — відео

Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися ЗМІ від своїх інсайдерів, танкер Arctic Metagaz під російським прапором, що транспортує скраплений природний газ, загорівся у Середземному морі.

Головні тези:

  • Деякі інсайдери припускають, що танкер міг потрапити під удар України.
  • Журналісти уже звернулися за коментарем до СБУ.

За словами анонімних джерел, танкер останнього разу повідомляв про своє місцеперебування біля узбережжя Мальти 2 березня.

Ще один інсайдер озвучив припущення, що по цьому судну міг завдати удару український безпілотник, однак жодних доказів цій інформації поки немає.

Найімовірніше, йдеться про ударний морський дрон.

На тлі останніх подій з офіційною заявою виступили Збройні сили Мальти.

Вони уже підтвердили, що отримали повідомлення про пожежу та прибули до судна.

Екіпаж судна знайшли у рятувальному човні в пошуково-рятувальному регіоні Лівії, він у безпеці.

Інформаційна агенція Reuters уже звернулася за коментарем до Служби безпеки України, однак поки жодних відповідей не отримала.

Що важливо розуміти, судно Arctic Metagaz знаходиться під санкціями США та Великої Британії за перевезення СПГ з російських терміналів в Арктиці до Китаю.

