Росіяни втратили гелікоптер "Термінатор" разом з екіпажем

4 березня російські загарбники оголосили про нову втрату для їхньої авіації. Так, армія РФ залишилася без ще одного гелікоптера Мі-8АМТШ та трьох членів екіпажу.
Головні тези:
- Вночі росіяни збили власний вертоліт, а вдень втратили гелікоптер.
- Його доволі часто називають “Термінатором”.
Російська авація продовжує зазнавати втрат
4 березня у російських прокремлівських та опозиційних Телеграм-каналах почила ширитися інформацію про нову авіатрощу на території країни-агресорки.
Як виявилося, цього разу ворог не дорахується ще одного Мі-8АМТШ.
Що важливо розуміти, Мі-8АМТШ — це російська військово-транспортна та штурмова модифікація гелікоптера сімейства Мі-8, створена на базі Мі-8МТ/ Мі-17.
Доволі часто його росіяни називають «Термінатор».
Озброєння
Може оснащуватися:
некерованими ракетами (С-8, С-13),
протитанковими керованими ракетами,
гарматними контейнерами,
кулеметами 7,62 або 12,7 мм,
авіабомбами.
Варто також зазначити, що вночі 4 березня російська ППО збила свій вертоліт під час відбиття атаки українських дронів. Це сталося у Ростовській області.
