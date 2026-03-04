Росіяни втратили гелікоптер "Термінатор" разом з екіпажем
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни втратили гелікоптер "Термінатор" разом з екіпажем

Російська авація продовжує зазнавти втрат
Read in English
Джерело:  online.ua

4 березня російські загарбники оголосили про нову втрату для їхньої авіації. Так, армія РФ залишилася без ще одного гелікоптера Мі-8АМТШ та трьох членів екіпажу.

Головні тези:

  • Вночі росіяни збили власний вертоліт, а вдень втратили гелікоптер.
  • Його доволі часто називають “Термінатором”.

Російська авація продовжує зазнавати втрат

4 березня у російських прокремлівських та опозиційних Телеграм-каналах почила ширитися інформацію про нову авіатрощу на території країни-агресорки.

Як виявилося, цього разу ворог не дорахується ще одного Мі-8АМТШ.

Ми втратили ще один екіпаж Мі-8АМТШ. На місці катастрофи працює державна комісія, яка встановить причини та обставини аварії. Вічного польоту братам… — йдеться в заяві одного з російських провоєнних телеграм-каналів.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, Мі-8АМТШ — це російська військово-транспортна та штурмова модифікація гелікоптера сімейства Мі-8, створена на базі Мі-8МТ/ Мі-17.

Доволі часто його росіяни називають «Термінатор».

Озброєння

Може оснащуватися:

  • некерованими ракетами (С-8, С-13),

  • протитанковими керованими ракетами,

  • гарматними контейнерами,

  • кулеметами 7,62 або 12,7 мм,

  • авіабомбами.

Варто також зазначити, що вночі 4 березня російська ППО збила свій вертоліт під час відбиття атаки українських дронів. Це сталося у Ростовській області.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російська ППО збила свій вертоліт під час "бавовни" на Ростовщині — відео
У Росії “мінусанули” власний вертоліт
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російський танкер палає в Середземному морі — відео
Ще на одному російському танкері спалахнула пожежа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія звинуватила Україну в атаці на її танкер у Середземному морі
Росія знову бідкається через атаки на її танкери

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?