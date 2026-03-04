Росіяни втратили гелікоптер "Термінатор" разом з екіпажем

4 березня російські загарбники оголосили про нову втрату для їхньої авіації. Так, армія РФ залишилася без ще одного гелікоптера Мі-8АМТШ та трьох членів екіпажу.

Російська авація продовжує зазнавати втрат

4 березня у російських прокремлівських та опозиційних Телеграм-каналах почила ширитися інформацію про нову авіатрощу на території країни-агресорки.

Як виявилося, цього разу ворог не дорахується ще одного Мі-8АМТШ.

Ми втратили ще один екіпаж Мі-8АМТШ. На місці катастрофи працює державна комісія, яка встановить причини та обставини аварії. Вічного польоту братам… — йдеться в заяві одного з російських провоєнних телеграм-каналів. Поширити

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, Мі-8АМТШ — це російська військово-транспортна та штурмова модифікація гелікоптера сімейства Мі-8, створена на базі Мі-8МТ/ Мі-17.

Доволі часто його росіяни називають «Термінатор».

Озброєння

Може оснащуватися:

некерованими ракетами (С-8, С-13),

протитанковими керованими ракетами,

гарматними контейнерами,

кулеметами 7,62 або 12,7 мм,

авіабомбами.

Варто також зазначити, що вночі 4 березня російська ППО збила свій вертоліт під час відбиття атаки українських дронів. Це сталося у Ростовській області.