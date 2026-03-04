Россияне потеряли вертолет "Терминатор" вместе с экипажем

4 марта российские захватчики объявили о новой потере для их авиации. Так, армия РФ осталась без еще одного вертолета Ми-8АМТШ и трех членов экипажа.
Главные тезисы
- Ночью россияне сбили собственный вертолет, а днем потеряли “Терминатора”.
- Причина авиакатастрофы пока не раскрывется.
Российская авация продолжает сокращаться
4 марта в российских прокремлевских и оппозиционных Телеграмм-каналах начала распространяться информация о новой авиакатастрофе на территории страны-агрессорки.
Как оказалось, на этот раз враг не досчитается еще одного Ми-8АМТШ.
Что важно понимать, Ми-8АМТШ — это российская военно-транспортная и штурмовая модификация вертолета семейства Ми-8, созданная на базе Ми-8МТ/Ми-17.
Часто его россияне называют «Терминатор».
Вооружение
Может оснащаться:
неуправляемыми ракетами (С-8, С-13),
противотанковыми управляемыми ракетами,
пушечными контейнерами,
пулеметами 7,62 или 12,7 мм,
авиабомбами.
Стоит отметить, что ночью 4 марта российская ПВО сбила свой вертолет во время отражения атаки украинских дронов. Это произошло в Ростовской области.
