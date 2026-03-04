Россияне потеряли вертолет "Терминатор" вместе с экипажем
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне потеряли вертолет "Терминатор" вместе с экипажем

Российская авация продолжает сокращаться
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

4 марта российские захватчики объявили о новой потере для их авиации. Так, армия РФ осталась без еще одного вертолета Ми-8АМТШ и трех членов экипажа.

Главные тезисы

  • Ночью россияне сбили собственный вертолет, а днем потеряли “Терминатора”.
  • Причина авиакатастрофы пока не раскрывется.

Российская авация продолжает сокращаться

4 марта в российских прокремлевских и оппозиционных Телеграмм-каналах начала распространяться информация о новой авиакатастрофе на территории страны-агрессорки.

Как оказалось, на этот раз враг не досчитается еще одного Ми-8АМТШ.

Мы потеряли еще один экипаж Ми-8АМТШ. На месте крушения работает государственная комиссия, которая установит причины и обстоятельства аварии. Вечного полета братьям… — сказано в заявлении одного из российских провоенных телеграмм-каналов.

Фото: скриншот

Что важно понимать, Ми-8АМТШ — это российская военно-транспортная и штурмовая модификация вертолета семейства Ми-8, созданная на базе Ми-8МТ/Ми-17.

Часто его россияне называют «Терминатор».

Вооружение

Может оснащаться:

  • неуправляемыми ракетами (С-8, С-13),

  • противотанковыми управляемыми ракетами,

  • пушечными контейнерами,

  • пулеметами 7,62 или 12,7 мм,

  • авиабомбами.

Стоит отметить, что ночью 4 марта российская ПВО сбила свой вертолет во время отражения атаки украинских дронов. Это произошло в Ростовской области.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российская ПВО сбила свой вертолет во время "бавовны" на Ростовщине — видео
В России "минусанули" собственный вертолет
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российский танкер горит в Средиземном море — видео
Еще на одном российском танкере вспыхнул пожар
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обвинила Украину в атаке на ее танкер в Средиземном море
Россия снова жалуется из-за атак на ее танкеры

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?