Россияне потеряли вертолет "Терминатор" вместе с экипажем

4 марта российские захватчики объявили о новой потере для их авиации. Так, армия РФ осталась без еще одного вертолета Ми-8АМТШ и трех членов экипажа.

Российская авация продолжает сокращаться

4 марта в российских прокремлевских и оппозиционных Телеграмм-каналах начала распространяться информация о новой авиакатастрофе на территории страны-агрессорки.

Как оказалось, на этот раз враг не досчитается еще одного Ми-8АМТШ.

Мы потеряли еще один экипаж Ми-8АМТШ. На месте крушения работает государственная комиссия, которая установит причины и обстоятельства аварии. Вечного полета братьям… — сказано в заявлении одного из российских провоенных телеграмм-каналов. Поделиться

Фото: скриншот

Что важно понимать, Ми-8АМТШ — это российская военно-транспортная и штурмовая модификация вертолета семейства Ми-8, созданная на базе Ми-8МТ/Ми-17.

Часто его россияне называют «Терминатор».

Вооружение

Может оснащаться:

неуправляемыми ракетами (С-8, С-13),

противотанковыми управляемыми ракетами,

пушечными контейнерами,

пулеметами 7,62 или 12,7 мм,

авиабомбами.

Стоит отметить, что ночью 4 марта российская ПВО сбила свой вертолет во время отражения атаки украинских дронов. Это произошло в Ростовской области.