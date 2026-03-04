Иран атаковал Турцию баллистикой — Анкара ответила

Иран отважился на новую волну эскалации

Официальная Анкара подтвердила перехват баллистической ракеты своими силами ПВО — баллистика была запущена из Ирана.

Также известно, что эта ракета прошла через воздушное пространство Ирака и Сирии.

Упавший в районе Дёртйол провинции Хатай фрагмент боеприпаса идентифицирован как часть ракеты ПВО, которая перехватила угрозу после ее уничтожения в воздухе. В результате инцидента погибших или раненых нет, — сказано в заявлении Минобороны Турции. Поделиться

На этом фоне официальная Анкара обратила внимание на то, что все необходимые шаги по защите территории и воздушного пространства страны "будут предприняты решительно и без промедления".

Напоминаем, что оставляем за собой право ответить на любой вражеский акт, направленный против нашей страны, — публично предупредили Иран в оборонном ведомстве Турции. Поделиться

Кроме того, команда турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана призвала все стороны "воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе".