Иран атаковал Турцию баллистикой — Анкара ответила
Иран атаковал Турцию баллистикой — Анкара ответила

Эрдоган
Читати українською
Источник:  online.ua

Министерство обороны Турции официально подтвердило факт сбивания баллистической ракеты, летевшей из Ирана в направлении воздушного пространства страны.

Главные тезисы

  • Турция четко дала понять, что может семетрично ответить на атаку Ирана.
  • Тегеран пока никак не комментировал этот удар.

Иран отважился на новую волну эскалации

Официальная Анкара подтвердила перехват баллистической ракеты своими силами ПВО — баллистика была запущена из Ирана.

Также известно, что эта ракета прошла через воздушное пространство Ирака и Сирии.

Упавший в районе Дёртйол провинции Хатай фрагмент боеприпаса идентифицирован как часть ракеты ПВО, которая перехватила угрозу после ее уничтожения в воздухе. В результате инцидента погибших или раненых нет, — сказано в заявлении Минобороны Турции.

На этом фоне официальная Анкара обратила внимание на то, что все необходимые шаги по защите территории и воздушного пространства страны "будут предприняты решительно и без промедления".

Напоминаем, что оставляем за собой право ответить на любой вражеский акт, направленный против нашей страны, — публично предупредили Иран в оборонном ведомстве Турции.

Кроме того, команда турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана призвала все стороны "воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе".

В этом контексте мы продолжим консультации с НАТО и другими союзниками, — заявили в Анкаре.

