Иран атаковал Турцию баллистикой — Анкара ответила

Министерство обороны Турции официально подтвердило факт сбивания баллистической ракеты, летевшей из Ирана в направлении воздушного пространства страны.
Главные тезисы
- Турция четко дала понять, что может семетрично ответить на атаку Ирана.
- Тегеран пока никак не комментировал этот удар.
Иран отважился на новую волну эскалации
Официальная Анкара подтвердила перехват баллистической ракеты своими силами ПВО — баллистика была запущена из Ирана.
Также известно, что эта ракета прошла через воздушное пространство Ирака и Сирии.
На этом фоне официальная Анкара обратила внимание на то, что все необходимые шаги по защите территории и воздушного пространства страны "будут предприняты решительно и без промедления".
Кроме того, команда турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана призвала все стороны "воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе".
