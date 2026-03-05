Іранські дрони атакували аеропорт у Азербайджані — відео

Іранські ударні дрони уранці 5 березня влучили в аеропорт у Азербайджані. Також пошкоджено будинок.

Іран атакував дронами Нахічевань в Азербайджані

Один з очевидців на ім’я Hamid оприлюднив у соцмережі X відео моменту удару.

За його словами, дрон долетів до аеропорту в Нахічеванській Автономній Республіці Азербайджану.

На оприлюдненому відео чутно характерний звук двигуна MD550, який нагадує звук «мопеда».

Після влучання на території аеропорту прогримів потужний вибух. Пізніше стало відомо, що як мінімум два дрони вдарили по аеропорту Нахічевань.

Нахічеванська Автономна Республіка межує з Іраном, Туреччиною та Вірменією і займає стратегічно важливе положення на Південному Кавказі.

Один іранський безпілотник упав на будівлю терміналу аеропорту Нахічевані, інший — поряд із будинком школи в селі Шекерабад, повідомило МЗС Азербайджану.

Під час падіння дрону постраждали двоє мирних жителів.

Азербайджан зберігає за собою право вживати відповідних заходів у відповідь, — заявили у МЗС країни

Удару по Азербайджану було завдано не «шахедом», а далекобійним БПЛА «Arash 2»

Він відрізняється високою дальністю польоту (до 2000 км), бойовою частиною масою до 260 кг та здатністю обходити системи ППО, застосовуючись у тому числі для залпового вогню.