США вперше використали новітні ракети PrSM проти Ірану — відео

США вперше в історії вдарили по Ірану ракетами PrSM під час масштабної повітряної операції.

Пентагон ударив новітніми ракетами PrSM по Ірану

На тлі ізраїльської операції Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило перший в історії випадок бойового використання високоточних ракет PrSM під час операції "Епічна лють".

Я просто не можу не пишатися нашими чоловіками та жінками у формі, які використовують інновації, щоб створювати дилеми для ворога, — прокоментував командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.

In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.



“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Ракета високої точності (PrSM) — це зброя класу "земля-земля" нового покоління. Вона розроблена для нейтралізації та придушення цілей за допомогою ракет непрямого вогню.

Завдяки впровадженню цієї системи Командувач Об'єднаних сил отримає:

збільшену дальність ураження;

підвищену летальність та живучість підрозділів;

збільшене ракетне навантаження.

Такі розширені можливості є критично важливими для успішного виконання вогневих завдань у підтримку операцій в усіх доменах.