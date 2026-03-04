США вперше використали новітні ракети PrSM проти Ірану — відео

США вперше в історії вдарили по Ірану ракетами PrSM під час масштабної повітряної операції.
Головні тези:
- США вперше в історії вдарили по Ірану ракетами PrSM, встановивши новий рівень бойових можливостей.
- Ракета високої точності PrSM пройшла успішне випробування в рамках операції “Епічна лють”, демонструючи свою ефективність.
Пентагон ударив новітніми ракетами PrSM по Ірану
На тлі ізраїльської операції Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило перший в історії випадок бойового використання високоточних ракет PrSM під час операції "Епічна лють".
Я просто не можу не пишатися нашими чоловіками та жінками у формі, які використовують інновації, щоб створювати дилеми для ворога, — прокоментував командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.
In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026
“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5
Ракета високої точності (PrSM) — це зброя класу "земля-земля" нового покоління. Вона розроблена для нейтралізації та придушення цілей за допомогою ракет непрямого вогню.
Завдяки впровадженню цієї системи Командувач Об'єднаних сил отримає:
збільшену дальність ураження;
підвищену летальність та живучість підрозділів;
збільшене ракетне навантаження.
Такі розширені можливості є критично важливими для успішного виконання вогневих завдань у підтримку операцій в усіх доменах.
