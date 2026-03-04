США вперше використали новітні ракети PrSM проти Ірану — відео
США вперше використали новітні ракети PrSM проти Ірану — відео

U.S. Central Command
PrSM

США вперше в історії вдарили по Ірану ракетами PrSM під час масштабної повітряної операції.

Головні тези:

  • США вперше в історії вдарили по Ірану ракетами PrSM, встановивши новий рівень бойових можливостей.
  • Ракета високої точності PrSM пройшла успішне випробування в рамках операції “Епічна лють”, демонструючи свою ефективність.

Пентагон ударив новітніми ракетами PrSM по Ірану

На тлі ізраїльської операції Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило перший в історії випадок бойового використання високоточних ракет PrSM під час операції "Епічна лють".

Я просто не можу не пишатися нашими чоловіками та жінками у формі, які використовують інновації, щоб створювати дилеми для ворога, — прокоментував командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.

Ракета високої точності (PrSM) — це зброя класу "земля-земля" нового покоління. Вона розроблена для нейтралізації та придушення цілей за допомогою ракет непрямого вогню.

Завдяки впровадженню цієї системи Командувач Об'єднаних сил отримає:

  • збільшену дальність ураження;

  • підвищену летальність та живучість підрозділів;

  • збільшене ракетне навантаження.

Такі розширені можливості є критично важливими для успішного виконання вогневих завдань у підтримку операцій в усіх доменах.

