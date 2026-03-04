США впервые использовали новейшие ракеты PrSM против Ирана — видео
США впервые использовали новейшие ракеты PrSM против Ирана — видео

США впервые в истории ударили по Ирану ракетами PrSM во время масштабной воздушной операции.

Главные тезисы

  • США впервые использовали ракеты PrSM в истории воздушных операций против Ирана, устанавлив новый уровень боевых возможностей.
  • Успешное испытание ракет высокой точности PrSM в операции 'Эпическая ярость' подтвердило их эффективность.

Пентагон ударил новейшими ракетами PrSM по Ирану

На фоне израильской операции Центральное командование США подтвердило первый в истории случай боевого использования высокоточных ракет PrSM во время операции "Эпическая ярость".

Я просто не могу не гордиться нашими мужчинами и женщинами в форме, использующей инновации, чтобы создавать дилеммы для врага, — прокомментировал командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Ракета высокой точности (PrSM) — это оружие класса "земля-земля" нового поколения. Она разработана для нейтрализации и подавления целей с помощью ракет косвенного огня.

Благодаря внедрению этой системы Командующий Объединенными силами получит:

  • увеличенную дальность поражения;

  • повышенную летальность и живучесть подразделений;

  • увеличенная ракетная нагрузка.

Такие расширенные возможности критически важны для успешного выполнения огневых задач в поддержку операций во всех доменах.

