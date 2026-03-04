США впервые использовали новейшие ракеты PrSM против Ирана — видео

США впервые в истории ударили по Ирану ракетами PrSM во время масштабной воздушной операции.

Пентагон ударил новейшими ракетами PrSM по Ирану

На фоне израильской операции Центральное командование США подтвердило первый в истории случай боевого использования высокоточных ракет PrSM во время операции "Эпическая ярость".

Я просто не могу не гордиться нашими мужчинами и женщинами в форме, использующей инновации, чтобы создавать дилеммы для врага, — прокомментировал командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.



“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Ракета высокой точности (PrSM) — это оружие класса "земля-земля" нового поколения. Она разработана для нейтрализации и подавления целей с помощью ракет косвенного огня.

Благодаря внедрению этой системы Командующий Объединенными силами получит:

увеличенную дальность поражения;

повышенную летальность и живучесть подразделений;

увеличенная ракетная нагрузка.

Такие расширенные возможности критически важны для успешного выполнения огневых задач в поддержку операций во всех доменах.