США впервые использовали новейшие ракеты PrSM против Ирана — видео

США впервые в истории ударили по Ирану ракетами PrSM во время масштабной воздушной операции.
Главные тезисы
- США впервые использовали ракеты PrSM в истории воздушных операций против Ирана, устанавлив новый уровень боевых возможностей.
- Успешное испытание ракет высокой точности PrSM в операции 'Эпическая ярость' подтвердило их эффективность.
Пентагон ударил новейшими ракетами PrSM по Ирану
На фоне израильской операции Центральное командование США подтвердило первый в истории случай боевого использования высокоточных ракет PrSM во время операции "Эпическая ярость".
Я просто не могу не гордиться нашими мужчинами и женщинами в форме, использующей инновации, чтобы создавать дилеммы для врага, — прокомментировал командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.
In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026
“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5
Ракета высокой точности (PrSM) — это оружие класса "земля-земля" нового поколения. Она разработана для нейтрализации и подавления целей с помощью ракет косвенного огня.
Благодаря внедрению этой системы Командующий Объединенными силами получит:
увеличенную дальность поражения;
повышенную летальность и живучесть подразделений;
увеличенная ракетная нагрузка.
Такие расширенные возможности критически важны для успешного выполнения огневых задач в поддержку операций во всех доменах.
