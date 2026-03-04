Авіація Ізраїлю скинула на Іран 5 тис бомб під час військової операції

Ізраїльська авіація використала 5 тисяч бомб для інтенсивних ударів по об’єктах в Ірані за перші п’ять днів військового конфлікту.

Ізраль скинув на Іран 5 тис авіабомб

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що з початку поточної війни (з 28 лютого — ред.) скинула 5 тис бомб на Іран.

Станом на 3 березня ізраїльські повітряні сили скинули 4 тис бомб за чотири дні, що дорівнює кількості бомб, скинутих протягом усього 12-денного конфлікту з Іраном у червні 2025 року.

Зазначається, що, збільшивши загальний обсяг скинутих бомб на цілу тисячу бомб на п’ятий день війни, ЦАХАЛ продемонстрував, що продовжує знаходити цілі для ударів і має необхідні запаси боєприпасів для продовження бомбардувань.

Раніше у ЦАХАЛ заявили, що місяцями планували удари по Ірану і застали режим зненацька. Поширити

3 березня армія оборони Ізраїлю вночі завдала ударів по будівлях урядового комплексу в Тегерані, серед яких — канцелярія президента Ірану Масуда Пезешкіана та штаб-квартира Вищої ради національної безпеки.