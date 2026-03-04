Авіація Ізраїлю скинула на Іран 5 тис бомб під час військової операції

Ізраїльська авіація використала 5 тисяч бомб для інтенсивних ударів по об’єктах в Ірані за перші п’ять днів військового конфлікту.
Головні тези:
- Ізраїльська авіація інтенсивно використовувала 5 тис. бомб для ударів по об’єктах в Ірані.
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про скидання 5000 бомб на Іран за перші п’ять днів військового конфлікту.
Ізраль скинув на Іран 5 тис авіабомб
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що з початку поточної війни (з 28 лютого — ред.) скинула 5 тис бомб на Іран.
Станом на 3 березня ізраїльські повітряні сили скинули 4 тис бомб за чотири дні, що дорівнює кількості бомб, скинутих протягом усього 12-денного конфлікту з Іраном у червні 2025 року.
Зазначається, що, збільшивши загальний обсяг скинутих бомб на цілу тисячу бомб на п’ятий день війни, ЦАХАЛ продемонстрував, що продовжує знаходити цілі для ударів і має необхідні запаси боєприпасів для продовження бомбардувань.
3 березня армія оборони Ізраїлю вночі завдала ударів по будівлях урядового комплексу в Тегерані, серед яких — канцелярія президента Ірану Масуда Пезешкіана та штаб-квартира Вищої ради національної безпеки.
