Авіація Ізраїлю скинула на Іран 5 тис бомб під час військової операції
Категорія
Світ
Дата публікації

Авіація Ізраїлю скинула на Іран 5 тис бомб під час військової операції

Ізраїль
Джерело:  The Jerusalem Post

Ізраїльська авіація використала 5 тисяч бомб для інтенсивних ударів по об’єктах в Ірані за перші п’ять днів військового конфлікту.

Головні тези:

  • Ізраїльська авіація інтенсивно використовувала 5 тис. бомб для ударів по об’єктах в Ірані.
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про скидання 5000 бомб на Іран за перші п’ять днів військового конфлікту.

Ізраль скинув на Іран 5 тис авіабомб

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що з початку поточної війни (з 28 лютого — ред.) скинула 5 тис бомб на Іран.

Станом на 3 березня ізраїльські повітряні сили скинули 4 тис бомб за чотири дні, що дорівнює кількості бомб, скинутих протягом усього 12-денного конфлікту з Іраном у червні 2025 року.

Зазначається, що, збільшивши загальний обсяг скинутих бомб на цілу тисячу бомб на п’ятий день війни, ЦАХАЛ продемонстрував, що продовжує знаходити цілі для ударів і має необхідні запаси боєприпасів для продовження бомбардувань.

Раніше у ЦАХАЛ заявили, що місяцями планували удари по Ірану і застали режим зненацька.

3 березня армія оборони Ізраїлю вночі завдала ударів по будівлях урядового комплексу в Тегерані, серед яких — канцелярія президента Ірану Масуда Пезешкіана та штаб-квартира Вищої ради національної безпеки.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав "дуже успішних" ударів по лідерах Ірану
Ізраїль налаштований знищити всіх ватажків іранського режиму
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав масштабного удару по стратегічних об'єктах ППО Ірану
Israel Defense Forces
Ізраїль
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль почав завдавати ударів по об'єктах терористів "Хезболли" у Лівані
Ізраїль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?