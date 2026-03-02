Ізраїль почав завдавати ударів по об'єктах терористів "Хезболли" у Лівані
Ізраїль почав завдавати ударів по об'єктах терористів "Хезболли" у Лівані

Ізраїль
Джерело:  The Times of Israel

У ніч на 2 березня Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по "Хезболлі" в Лівані. Це сталося після того, як терористичне угруповання здійснило атаку по іранській території.

Головні тези:

  • Армія оборони Ізраїлю розпочала удари по 'Хезболлі' в Лівані після терористичної атаки на іранську територію.
  • ЦАХАЛ відповів на ракетний обстріл, перехопивши частину ракет, які приземлилися на відкриті ділянки без причинення шкоди.

ЦАХАЛ ударив по “Хезболлі” у Лівані: наслідки

У кількох районах на півночі Ізраїлю пролунали сирени після запуску ракет із Лівану о 01:05 2 березня.

Через пів години у ЦАХАЛ відзвітували, що військово-повітряні сили Ізраїлю перехопили ракету, але ще кілька впали на відкриті ділянки. Інформації про постраждалих або пошкодження не було.

Трохи пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракету по країні запустила саме "Хезболла".

ЦАХАЛ почав завдавати ударів по цілях терористичної організації "Хезболла" по всьому Лівану... у відповідь на обстріл Ізраїлю ракетами з боку "Хезболли.

Там підкреслили, що відкриваючи вогонь по Ізраїлю, "Хезболла" діє від імені іранського режиму, тому ЦАХАЛ реагуватиме на дії груп угруповання.

Трохи згодом "Хезболла" підтвердила, що здійснила ракетний обстріл. Причиною назвали "помсту за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї". Там уточнили, що під час атаки завдали удару по об'єкту ППО на південь від Хайфи.

Ізраїль також оголосив про початок наступальної кампанії проти терористичного угруповання "Хезболла" у Лівані. Операція може тривати кілька днів. Про це заявив начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір

Ми розпочали наступальну кампанію проти “Хезболли”. Ми не просто обороняємося, тепер ми переходимо до наступу.

