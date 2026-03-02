Израиль начал наносить удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля начала наносить удары по "Хезболле" в Ливане. Это произошло после того, как террористическая группировка совершила атаку по иранской территории.

ЦАХАЛ ударил по "Хезболле" в Ливане: последствия

В нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены после запуска ракет из Ливана в 01:05 2 марта.

Через пол часа в ЦАХАЛ отчитались, что военно-воздушные силы Израиля перехватили ракету, но еще несколько упали на открытые участки. Информации о пострадавших или повреждениях не было.

Несколько позже в Армии обороны Израиля заявили, что ракету по стране запустила именно "Хезболла".

ЦАХАЛ начал наносить удары по целям террористической организации "Хезболла" по всему Ливану... в ответ на обстрел Израиля ракетами со стороны "Хезболла".

Там подчеркнули, что, открывая огонь по Израилю, "Хезболла" действует от имени иранского режима, поэтому ЦАХАЛ будет реагировать на действия групп группировки.

Чуть позже "Хезболла" подтвердила, что совершила ракетный обстрел. Причиной назвали "отмщение за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи". Там уточнили, что во время атаки нанесли удар по объекту ПВО к югу от Хайфы.

Израиль также объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Операция может занять несколько дней. Об этом заявил начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.