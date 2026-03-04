Авиация Израиля сбросила на Иран 5 тыс бомб во время военной операции

Израильская авиация использовала 5 тысяч бомб для интенсивных ударов по объектам в Иране в первые пять дней военного конфликта.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что с начала текущей войны (с 28 февраля — ред.) сбросила 5 тыс. бомб на Иран.

По состоянию на 3 марта израильские воздушные силы сбросили 4 тыс. бомб за четыре дня, что равно количеству бомб, сброшенных в течение всего 12-дневного конфликта с Ираном в июне 2025 года.

Отмечается, что, увеличив общий объем сброшенных бомб на тысячу бомб на пятый день войны, ЦАХАЛ продемонстрировал, что продолжает находить цели для ударов и имеет необходимые запасы боеприпасов для продолжения бомбардировок.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что месяцами планировали удары по Ирану и застали режим врасплох.

3 марта армия обороны Израиля ночью нанесла удары по зданиям правительственного комплекса в Тегеране, среди которых канцелярия президента Ирана Масуда Пезешкиана и штаб-квартира Высшего совета национальной безопасности.