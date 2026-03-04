Авиация Израиля сбросила на Иран 5 тыс бомб во время военной операции
Категория
Мир
Дата публикации

Авиация Израиля сбросила на Иран 5 тыс бомб во время военной операции

Израиль
Читати українською
Источник:  The Jerusalem Post

Израильская авиация использовала 5 тысяч бомб для интенсивных ударов по объектам в Иране в первые пять дней военного конфликта.

Главные тезисы

  • Израильская авиация использовала 5 тысяч бомб для ударов по объектам в Иране.
  • ЦАХАЛ сообщил о сбросе 5000 бомб в первые пять дней войны.

Израль сбросил на Иран 5 тыс авиабомб

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что с начала текущей войны (с 28 февраля — ред.) сбросила 5 тыс. бомб на Иран.

По состоянию на 3 марта израильские воздушные силы сбросили 4 тыс. бомб за четыре дня, что равно количеству бомб, сброшенных в течение всего 12-дневного конфликта с Ираном в июне 2025 года.

Отмечается, что, увеличив общий объем сброшенных бомб на тысячу бомб на пятый день войны, ЦАХАЛ продемонстрировал, что продолжает находить цели для ударов и имеет необходимые запасы боеприпасов для продолжения бомбардировок.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что месяцами планировали удары по Ирану и застали режим врасплох.

3 марта армия обороны Израиля ночью нанесла удары по зданиям правительственного комплекса в Тегеране, среди которых канцелярия президента Ирана Масуда Пезешкиана и штаб-квартира Высшего совета национальной безопасности.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль нанес "очень успешные" удары по лидерам Ирана
Израиль хочет уничтожить всех лидеров иранского режима
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль нанес масштабный удар по стратегическим объектам ПВО Ирана
Israel Defense Forces
Израиль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль начал наносить удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане
Израиль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?