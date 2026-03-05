Иранские дроны атаковали аэропорт в Азербайджане — видео

Иранские ударные дроны утром 5 марта попали в аэропорт Азербайджана. Также поврежден дом.

Иран атаковал дронами Нахичевань в Азербайджане

Один из очевидцев по имени Hamid обнародовал в соцсети X видео момента удара.

По его словам, дрон долетел до аэропорта в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана.

На обнародованном видео слышно характерный звук двигателя MD550, напоминающий звук мопеда.

После попадания на территории аэропорта прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что как минимум два дрона ударили по аэропорту Нахичевань.

Нахичеванская Автономная Республика граничит с Ираном, Турцией и Арменией и занимает стратегически важное положение на Южном Кавказе.

Один иранский беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичевани, другой рядом с зданием школы в селе Шекерабад, сообщил МИД Азербайджана.

Во время падения дрона пострадали два мирных жителя.

Азербайджан сохраняет за собой право принимать ответные меры, — заявили в МИД страны

Удар по Азербайджану был нанесен не «шахедом», а дальнобойным БПЛА «Arash 2»

Он отличается высокой дальностью полета (до 2000 км), боевой частью до 260 кг и способностью обходить системы ПВО, применяясь в том числе для залпового огня.