Рютте сделал заявление насчет ракетной атаки Ирана по Турции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что уничтожение баллистической ракеты, направлявшейся в Турцию, с помощью систем ПВО альянса не является немедленным основанием для применения статьи 5 о взаимной обороне.

НАТО не применит 5 статью для Турции

Рютте заявил о бдительности НАТО по этой ситуации.

Никто не говорит о статье 5. Самое главное, что наши противники вчера увидели, что НАТО сильна и бдительна, а с субботы даже бдительнее, если это возможно. Марк Рютте Генсек НАТО

Как отмечает Reuters, статья 5 Североатлантического договора НАТО определяет, что нападение на одного из членов альянса является нападением на всех остальных.

Ранее Рютте заявил, что НАТО поддерживает Соединенные Штаты в их ударах против Ирана, поскольку эта страна «почти угрожает и Европе».

Иранские СМИ в четверг, 5 марта, обнародовали заявление Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, в котором военные отрицают, что запускали ракеты по Турции, заявив, что Исламская Республика уважает суверенитет «дружественной» Турции.