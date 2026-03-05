Рютте сделал заявление насчет ракетной атаки Ирана по Турции
Категория
Политика
Дата публикации

Рютте сделал заявление насчет ракетной атаки Ирана по Турции

Рютте
Читати українською
Источник:  Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что уничтожение баллистической ракеты, направлявшейся в Турцию, с помощью систем ПВО альянса не является немедленным основанием для применения статьи 5 о взаимной обороне.

Главные тезисы

  • Марк Рютте заявил, что уничтожение ракеты по Турции не является поводом для активации статьи 5 НАТО о взаимной обороне.
  • НАТО поддерживает США в их ударам против Ирана, видя потенциальную угрозу для Европы.

НАТО не применит 5 статью для Турции

Рютте заявил о бдительности НАТО по этой ситуации.

Никто не говорит о статье 5. Самое главное, что наши противники вчера увидели, что НАТО сильна и бдительна, а с субботы даже бдительнее, если это возможно.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Как отмечает Reuters, статья 5 Североатлантического договора НАТО определяет, что нападение на одного из членов альянса является нападением на всех остальных.

Ранее Рютте заявил, что НАТО поддерживает Соединенные Штаты в их ударах против Ирана, поскольку эта страна «почти угрожает и Европе».

Иранские СМИ в четверг, 5 марта, обнародовали заявление Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, в котором военные отрицают, что запускали ракеты по Турции, заявив, что Исламская Республика уважает суверенитет «дружественной» Турции.

4 марта Иранская баллистическая ракета, двигавшаяся в направлении турецкой территории, была сбита подразделением ПВО НАТО, развернутого в Восточном Средиземноморье. Части ракеты системы ПВО упали на территории Турции. Пострадавших нет.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Иран атаковал НПЗ в Саудовской Аравии и Кувейте — видео
Иран
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран атаковал Турцию баллистикой — Анкара ответила
Эрдоган
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Иранские дроны атаковали аэропорт в Азербайджане — видео
дроны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?