Рютте сделал заявление насчет ракетной атаки Ирана по Турции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что уничтожение баллистической ракеты, направлявшейся в Турцию, с помощью систем ПВО альянса не является немедленным основанием для применения статьи 5 о взаимной обороне.
Главные тезисы
- Марк Рютте заявил, что уничтожение ракеты по Турции не является поводом для активации статьи 5 НАТО о взаимной обороне.
- НАТО поддерживает США в их ударам против Ирана, видя потенциальную угрозу для Европы.
НАТО не применит 5 статью для Турции
Рютте заявил о бдительности НАТО по этой ситуации.
Как отмечает Reuters, статья 5 Североатлантического договора НАТО определяет, что нападение на одного из членов альянса является нападением на всех остальных.
Ранее Рютте заявил, что НАТО поддерживает Соединенные Штаты в их ударах против Ирана, поскольку эта страна «почти угрожает и Европе».
Иранские СМИ в четверг, 5 марта, обнародовали заявление Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, в котором военные отрицают, что запускали ракеты по Турции, заявив, что Исламская Республика уважает суверенитет «дружественной» Турции.
