Пентагон не бентежить, що РФ допомагає Ірану атакувати війська США

Америкаський лідер Дональд Трамп має в своєму розпорядженні дані про те, що Росія надає Ірану розвіддані для завдання ударів по американських військах на Близькому Сході. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон це не хвилює, бо він, мовляв, робить свою роботу.

США ігнорують участь Росії у війні на Близькому Сході

За словами Гегсета, президент США чудово знає, хто з ким розмовляє.

Він також наголосив: ввсе, чого не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через неформальні канали, зустрічає рішучу протидію.

Ми відстежуємо все і враховуємо це в планах бойових дій. Ми наражаємо на небезпеку інших хлопців, і це наша робота. Тому ми не турбуємося про це. Єдині, кому зараз потрібно хвилюватися — це іранці, які думають, що вони виживуть. Піт Гегсет Глава Міноборони США

Очільник американського оборонного відомства почав стверджувати, що Трамп сформував "унікальні стосунки" з багатьма світовими лідерами.

На переконання Гегсета, це дає президенту США можливість добиватися результатів, недоступних для інших політиків.