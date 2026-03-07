Пентагон не бентежить, що РФ допомагає Ірану атакувати війська США
Категорія
Світ
Дата публікації

Пентагон не бентежить, що РФ допомагає Ірану атакувати війська США

Гегсет
Read in English
Джерело:  CBS News

Америкаський лідер Дональд Трамп має в своєму розпорядженні дані про те, що Росія надає Ірану розвіддані для завдання ударів по американських військах на Близькому Сході. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон це не хвилює, бо він, мовляв, робить свою роботу.

Головні тези:

  • Міністр заявив, що важливі меседжі можуть бути направлені Москві як напряму, так і через посередників.
  • Однак США не анонсували жодного акту помсти Росії.

США ігнорують участь Росії у війні на Близькому Сході

За словами Гегсета, президент США чудово знає, хто з ким розмовляє.

Він також наголосив: ввсе, чого не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через неформальні канали, зустрічає рішучу протидію.

Ми відстежуємо все і враховуємо це в планах бойових дій. Ми наражаємо на небезпеку інших хлопців, і це наша робота. Тому ми не турбуємося про це. Єдині, кому зараз потрібно хвилюватися — це іранці, які думають, що вони виживуть.

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Глава Міноборони США

Очільник американського оборонного відомства почав стверджувати, що Трамп сформував "унікальні стосунки" з багатьма світовими лідерами.

На переконання Гегсета, це дає президенту США можливість добиватися результатів, недоступних для інших політиків.

Що також цікаво, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що "чесно кажучи, це не має особливого значення, оскільки президент Трамп і американські військові повністю знищують злочинний іранський терористичний режим".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США вперше використали новітні ракети PrSM проти Ірану — відео
U.S. Central Command
PrSM
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін надає Ірану розвіддані для ударів по силах США — інсайдери
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп згоден лише на безумовну капітуляцію Ірану
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?