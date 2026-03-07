Пентагон не бентежить, що РФ допомагає Ірану атакувати війська США

Америкаський лідер Дональд Трамп має в своєму розпорядженні дані про те, що Росія надає Ірану розвіддані для завдання ударів по американських військах на Близькому Сході. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон це не хвилює, бо він, мовляв, робить свою роботу.
Головні тези:
- Міністр заявив, що важливі меседжі можуть бути направлені Москві як напряму, так і через посередників.
- Однак США не анонсували жодного акту помсти Росії.
США ігнорують участь Росії у війні на Близькому Сході
За словами Гегсета, президент США чудово знає, хто з ким розмовляє.
Він також наголосив: ввсе, чого не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через неформальні канали, зустрічає рішучу протидію.
Очільник американського оборонного відомства почав стверджувати, що Трамп сформував "унікальні стосунки" з багатьма світовими лідерами.
На переконання Гегсета, це дає президенту США можливість добиватися результатів, недоступних для інших політиків.
Що також цікаво, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що "чесно кажучи, це не має особливого значення, оскільки президент Трамп і американські військові повністю знищують злочинний іранський терористичний режим".
