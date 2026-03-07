Трамп анонсував "дуже сильний удар" по Ірану
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп анонсував "дуже сильний удар" по Ірану

Donald Trump
Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що 7 березня американські війська завдадуть "дуже потужний удар" по Ірану.

Головні тези:

  • Іран почав просити вибачення у своїх сусідів та обіцяє більше не атакувати їх.
  • Однак це не зупиняє Трамп, тому він готується до нової потужної атаки.

Трамп продовжує погрожувати Ірану

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що Іран почав вибачатися перед своїми сусідами на Близькому Сході та обіцяти, що більше не буде їх атакувати.

На переконання Трампа, ця заява свідчить про те, що Тегеран близький до остаточної капітуляції.

Він також додав, що подійбний розвиток подій був би неможливим без спільної військової операції США та Ізраїлю на Близькому Сході.

Це перший раз за тисячі років, коли Іран програв навколишнім країнам Близького Сходу. Вони сказали: "Дякуємо, президенте Трамп". Я сказав: "Будь ласка!" Іран більше не є "Забіякою Близького Сходу", він натомість "ЛУЗЕР БЛИЗЬКОГО СХОДУ", і залишатимуться такими протягом багатьох десятиліть, поки не капітулюють або, що більш імовірно, повністю не розпадуться!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому анонсував нову потужну атаку.

За його словами, Штати розглядвють сценарій тотального знищення районів та певних груп людей.

Сьогодні (7 березня — ред.) по Ірану буде завдано дуже сильного удару! Через погану поведінку Ірану наразі серйозно розглядаються для повного знищення та неминучої смерті райони та групи людей, які до цього моменту не розглядалися як цілі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче ввести війська США до Ірану — інсайдери
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розлютився через питання про допомогу Ірану з боку Путіна
The White House
Трамп не хоче коментувати дії Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Ірану відповів на вимогу Трампа щодо капітуляції
Іран не збирається погоджуватися на капітуляцію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?