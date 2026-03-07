Трамп анонсував "дуже сильний удар" по Ірану

Президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що 7 березня американські війська завдадуть "дуже потужний удар" по Ірану.

Трамп продовжує погрожувати Ірану

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що Іран почав вибачатися перед своїми сусідами на Близькому Сході та обіцяти, що більше не буде їх атакувати.

На переконання Трампа, ця заява свідчить про те, що Тегеран близький до остаточної капітуляції.

Він також додав, що подійбний розвиток подій був би неможливим без спільної військової операції США та Ізраїлю на Близькому Сході.

Це перший раз за тисячі років, коли Іран програв навколишнім країнам Близького Сходу. Вони сказали: "Дякуємо, президенте Трамп". Я сказав: "Будь ласка!" Іран більше не є "Забіякою Близького Сходу", він натомість "ЛУЗЕР БЛИЗЬКОГО СХОДУ", і залишатимуться такими протягом багатьох десятиліть, поки не капітулюють або, що більш імовірно, повністю не розпадуться! Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому анонсував нову потужну атаку.

За його словами, Штати розглядвють сценарій тотального знищення районів та певних груп людей.