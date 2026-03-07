Трамп анонсував "дуже сильний удар" по Ірану

Президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що 7 березня американські війська завдадуть "дуже потужний удар" по Ірану.
Головні тези:
- Іран почав просити вибачення у своїх сусідів та обіцяє більше не атакувати їх.
- Однак це не зупиняє Трамп, тому він готується до нової потужної атаки.
Трамп продовжує погрожувати Ірану
Очільник Білого дому звернув увагу на те, що Іран почав вибачатися перед своїми сусідами на Близькому Сході та обіцяти, що більше не буде їх атакувати.
На переконання Трампа, ця заява свідчить про те, що Тегеран близький до остаточної капітуляції.
Він також додав, що подійбний розвиток подій був би неможливим без спільної військової операції США та Ізраїлю на Близькому Сході.
На цьому тлі очільник Білого дому анонсував нову потужну атаку.
За його словами, Штати розглядвють сценарій тотального знищення районів та певних груп людей.
