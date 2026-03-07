Президент Ірану відповів на вимогу Трампа щодо капітуляції

Президент Ірану Масуд Пезешкіан стверджує, що вимога американського лідера Дональда Трампа про беззастережну капітуляцію його країни є "мрією, яку вони (США - ред.) повинні забрати з собою в могилу".

Іран не збирається погоджуватися на капітуляцію

Журналісти звернули увагу на те, що Масуд Пезешкіан виступив з такою гучною заявою в заздалегідь записаному зверненні, яке транслювало державне телебачення.

Напередодні американський лідер Дональд Трамп в соцмережі Truth Social написав: "З Іраном не буде жодних угод, крім безумовної капітуляції".

На тлі останніх подій Пезешкіан попросив вибачення за удари по сусідніх країнах.

Президент Ірану озвучив припущення, що вони були спричинені непорозумінням у лавах.

За словами Пезешкіана, його тимчасова рада керівників схвалила припинення таких атак, якщо тільки ці країни не нападуть на Іран.

Очільник Білого дому продовжує стверджувати, що Іран "втратив все".

На переконання Дональда Трампа, військові дії проти Ірану можуть тривати близько одного місяця.