США оцінюють сценарій скасування санкцій проти російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трама вже оцінює можливість скасування санкцій з російської нафти. Таким чином Білий дім, мовляв, хоче збільшити пропозицію на світовому ринку, щоб не допустити дефіциту.
Головні тези:
- 2 березня ціна на нафту Brent підскочила на 13%.
- Влада США запевняє, що буде робити все можливе для стабілізації ринку.
США вкотре послаблюють тиск на Росію
З офіційною заявою з цього приводу виступив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Останній почав стверджувати, що команда Дональда Трампа вимушена реагувати на критичну нестачу сировини.
Що важливо розуміти, 6 березня офіційний Лондон уже надав Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка знаходиться на танкерах у морі.
На цьому тлі американський посадовець також анонсував, що США продовжать оголошувати заходи для полегшення ситуації на ринку під час війни на Близькому Сході.
Як уже згадувалося раніше, ситуація на світовому енергетичному ринку стрімко почала погіршуватися після 28 лютого, коли Іран атакував низку країн Близького Сходу та заблокував Ормузьку протоку після початку військової операції США та Ізраїлю.
