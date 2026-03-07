США оцінюють сценарій скасування санкцій проти російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трама вже оцінює можливість скасування санкцій з російської нафти. Таким чином Білий дім, мовляв, хоче збільшити пропозицію на світовому ринку, щоб не допустити дефіциту.

США вкотре послаблюють тиск на Росію

З офіційною заявою з цього приводу виступив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Останній почав стверджувати, що команда Дональда Трампа вимушена реагувати на критичну нестачу сировини.

Що важливо розуміти, 6 березня офіційний Лондон уже надав Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка знаходиться на танкерах у морі.

Ми можемо зняти санкції з іншої російської нафти. Мінфін може зробити ще дещо: на воді знаходяться сотні мільйонів барелів підсанкційної сирої нафти. По суті, знявши з них санкції, Казначейство може створити пропозицію. І ми розглядаємо це. Скотт Бессент Міністр фінансів США

На цьому тлі американський посадовець також анонсував, що США продовжать оголошувати заходи для полегшення ситуації на ринку під час війни на Близькому Сході.