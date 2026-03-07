Администрация президента США Дональда Трама уже оценивает возможность отмены санкций против российской нефти. Таким образом, Белый дом, мол, хочет увеличить предложение на мировом рынке, чтобы не допустить дефицита.

США снова ослабляют давление на Россию

С официальным заявлением по этому поводу выступил министр финансов США Скотт Бессент.

Последний нчал утверждать, что команда Дональда Трампа вынуждена реагировать на критическую нехватку сырья.

Что важно понимать, 6 марта официальный Лондон уже предоставил Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, находящейся на танкерах в море.

Мы можем снять санкции с другой российской нефти. Минфин может сделать еще кое-что: на воде находятся сотни миллионов баррелей подсанкционной сырой нефти. В сущности, сняв с них санкции, Казначейство может создать предложение. И мы рассматриваем это. Скотт Бессент Министр финансов США

На этом фоне американское чиновник также анонсировал, что США продолжат объявлять меры по облегчению ситуации на рынке во время войны на Ближнем Востоке.