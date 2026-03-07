Президент Ирана ответил на требование Трампа касательно капитуляции

Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что требование американского лидера Дональда Трампа о безоговорочной капитуляции его страны является "мечтой, которую они (США – ред.) должны унести с собой в могилу".

Иран не собирается соглашаться на капитуляцию

Журналисты обратили внимание на то, что Масуд Пезешкиан выступил с таким громким заявлением в заранее записанном обращении, которое транслировало государственное телевидение.

Накануне американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал: "С Ираном не будет никаких соглашений, кроме безусловной капитуляции".

На фоне последних событий Пезешкиан принес извинения за удары по соседним странам.

Президент Ирана озвучил предположение, что они были вызваны недоразумением в рядах войск.

По словам Пезешкиана, его временный совет руководителей одобрил прекращение подобных атак, если только эти страны не нападут на Иран.

Глава Белого дома продолжает утверждать, что Иран "потерял все".

По убеждению Дональда Трампа, военные действия против Ирана могут занять около одного месяца.