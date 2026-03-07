Трамп анонсировал "очень сильный удар" по Ирану

Президент США Дональд Трамп начал утверждать, что 7 марта американские войска нанесут "очень мощный удар" по Ирану.
Главные тезисы
- Иран начал извиняться перед своими соседями и обещает больше не атаковать их.
- Однако это не останавливает Трамп, поэтому он готовится к новой мощной атаке.
Трамп продолжает угрожать Ирану
Глава Белого дома обратил внимание на то, что Иран начал извиняться перед своими соседями на Ближнем Востоке и обещать, что больше не будет их атаковать.
По мнению Трампа, это заявление свидетельствует о том, что Тегеран близок к окончательной капитуляции.
Он также добавил, что подобное развитие событий было бы невозможно без совместной военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке.
На этом фоне глава Белого дома анонсировал новую мощную атаку.
По его словам, Штаты рассматривают сценарий тотального уничтожения районов и групп людей.
