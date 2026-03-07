Трамп анонсировал "очень сильный удар" по Ирану
Трамп анонсировал "очень сильный удар" по Ирану

Donald Trump
Трамп продолжает угрожать Ирану
Президент США Дональд Трамп начал утверждать, что 7 марта американские войска нанесут "очень мощный удар" по Ирану.

Главные тезисы

  • Иран начал извиняться перед своими соседями и обещает больше не атаковать их.
  • Однако это не останавливает Трамп, поэтому он готовится к новой мощной атаке.

Глава Белого дома обратил внимание на то, что Иран начал извиняться перед своими соседями на Ближнем Востоке и обещать, что больше не будет их атаковать.

По мнению Трампа, это заявление свидетельствует о том, что Тегеран близок к окончательной капитуляции.

Он также добавил, что подобное развитие событий было бы невозможно без совместной военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке.

Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним странам Ближнего Востока. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я сказал: "Пожалуйста!" Иран больше не является "драчуном Ближнего Востока", он уже "ЛУЗЕР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА", и будут оставаться таковыми в течение многих десятилетий, пока не капитулирует или, более вероятно, полностью не распадется!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне глава Белого дома анонсировал новую мощную атаку.

По его словам, Штаты рассматривают сценарий тотального уничтожения районов и групп людей.

Сегодня (7 марта — ред.) по Ирану будет нанесен очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматриваются для полного уничтожения и неизбежной смерти районы и группы людей, которые до сих пор не рассматривались как цели.

