Трамп оцінив імовірність введення військ США до Ірану

Американський лідер Дональд Трамп допустив сухопутну операцію проти Ірану, однак чітко дав зрозуміти, що цей сценарій буде розглядатися "лише за дуже вагомої причини".
Головні тези:
- Трамп допустив можливість початку сухопутної операції проти Ірану.
- Він досі налаштований зробити все можливе, щоб Тегеран оголосив про свою капітуляцію.
Війська США можуть бути введені до Ірану
Свою позицію з цього приводу очільник Білого дому озвучив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака.
Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що наразі не відкидає сценарій сухопутної операції США на території Ірану.
Американські журналісти вирішили уточнити в очільника Білого дому, чи розглядається наземне втручання США для вилучення запасів збагаченого урану, накопиченого Іраном.
За словами Дональда Трампа, "на певному етапі" це дійсно може статися.
Президент США вкотре повторив, що поки не розглядає інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану.
