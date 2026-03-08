Трамп оцінив імовірність введення військ США до Ірану

Американський лідер Дональд Трамп допустив сухопутну операцію проти Ірану, однак чітко дав зрозуміти, що цей сценарій буде розглядатися "лише за дуже вагомої причини".

Війська США можуть бути введені до Ірану

Свою позицію з цього приводу очільник Білого дому озвучив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака.

Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що наразі не відкидає сценарій сухопутної операції США на території Ірану.

Я навіть не хочу говорити про це зараз. Не думаю, що це доречне питання — ви ж знаєте, що я на нього не відповім… Чи можлива вона? Ймовірно, за дуже вагомої причини — це має бути дуже вагома причина. Я б сказав, що якщо б ми колись таке зробили, вони настільки розбиті, що не можуть воювати "на землі". Дональд Трамп Президент США

Американські журналісти вирішили уточнити в очільника Білого дому, чи розглядається наземне втручання США для вилучення запасів збагаченого урану, накопиченого Іраном.

За словами Дональда Трампа, "на певному етапі" це дійсно може статися.

Президент США вкотре повторив, що поки не розглядає інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану.