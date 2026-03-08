"Ми це запам’ятаємо". Трамп публічно розлютився на Стармера

Президент США Дональд Трамп почав публічно критикувати британського лідера Кіра Стармера за нібито запізнілі рішення, коли США та Ізраїль "майже перемогли" у війні, розпочатій проти Ірану.

Трамп присоромив Стармера та Британію

Очільник Білого дому відреагував на рішення офіційного Лондона після того, як британський лідер Кір Стармер наказав за 5 днів підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.

Британія, колись великий наш союзник, можливо найбільший з усіх, нарешті серйозно думає про відправку двох авіаносців на Близький Схід. Гаразд, прем’єре Стармере — нам вони більше не потрібні. Але ми це запам’ятаємо. Нам не треба ті, хто долучаються до воєн, коли ми вже перемогли. Дональд Трамп Президент США

Фото: скриншот

Ба більше, під час бесіди з представниками ЗМІ на борту президентського літака Трамп виступив з новою заявою з цього приводу.

За словами американського лідера, він вважає запізнілим дозвіл Кіра Стармера на обмежене використання американськими військовими її баз у регіоні — для перешкоджанні Ірану у завданні ракетних ударів.