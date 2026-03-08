"Ми це запам’ятаємо". Трамп публічно розлютився на Стармера
"Ми це запам’ятаємо". Трамп публічно розлютився на Стармера

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп почав публічно критикувати британського лідера Кіра Стармера за нібито запізнілі рішення, коли США та Ізраїль "майже перемогли" у війні, розпочатій проти Ірану.

Головні тези:

  • Дональд Трамп стверджує, що допомога Британії є запізнілою.
  • Кір Стармер на ці гучні звинувачення поки не відреагував.

Трамп присоромив Стармера та Британію

Очільник Білого дому відреагував на рішення офіційного Лондона після того, як британський лідер Кір Стармер наказав за 5 днів підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.

Британія, колись великий наш союзник, можливо найбільший з усіх, нарешті серйозно думає про відправку двох авіаносців на Близький Схід. Гаразд, прем’єре Стармере — нам вони більше не потрібні. Але ми це запам’ятаємо. Нам не треба ті, хто долучаються до воєн, коли ми вже перемогли.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Фото: скриншот

Ба більше, під час бесіди з представниками ЗМІ на борту президентського літака Трамп виступив з новою заявою з цього приводу.

За словами американського лідера, він вважає запізнілим дозвіл Кіра Стармера на обмежене використання американськими військовими її баз у регіоні — для перешкоджанні Ірану у завданні ракетних ударів.

Нам вони вже не треба, це неправильний час. Було б добре, якби ми мали їх два тижні тому, — заявив Дональд Трамп.

