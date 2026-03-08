"Ми це запам’ятаємо". Трамп публічно розлютився на Стармера

Президент США Дональд Трамп почав публічно критикувати британського лідера Кіра Стармера за нібито запізнілі рішення, коли США та Ізраїль "майже перемогли" у війні, розпочатій проти Ірану.
Головні тези:
- Дональд Трамп стверджує, що допомога Британії є запізнілою.
- Кір Стармер на ці гучні звинувачення поки не відреагував.
Трамп присоромив Стармера та Британію
Очільник Білого дому відреагував на рішення офіційного Лондона після того, як британський лідер Кір Стармер наказав за 5 днів підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.
Ба більше, під час бесіди з представниками ЗМІ на борту президентського літака Трамп виступив з новою заявою з цього приводу.
За словами американського лідера, він вважає запізнілим дозвіл Кіра Стармера на обмежене використання американськими військовими її баз у регіоні — для перешкоджанні Ірану у завданні ракетних ударів.
