Трамп требует у НАТО помочь США с деблокадой Ормузского пролива
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп
Источник:  The Financial Times

Президент США Дональд Трамп предостерег, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если союзники не окажут помощь в разблокировании Ормузского пролива, вспомнив, что помогает Украине.

Главные тезисы

  • Трамп обращается к НАТО с требованием оказать помощь в разблокировании Ормузского пролива, угрожая негативным будущим для союза.
  • Президент США подчеркивает важность взаимной поддержки союзников в контексте войны Украины с Россией.

Трамп призвал НАТО помочь в разблокировании Ормузского пролива

Об этом он сказал в воскресенье в интервью Financial Times.

Вполне уместно, чтобы люди, которые извлекают выгоду из пролива, помогли убедиться, что там не произойдет ничего плохого.

Дональд Трамп

Президент США

Также Трамп добавил, что «если не будет никакого ответа или, если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО».

Трамп также упомянул о поддержке США Украины в войне против России.

Мы не обязаны были помогать им с Украиной… Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами.

На вопрос, какая именно это должна быть помощь, президент сказал — «которая будет нуждаться», в том числе по тральщикам для разминирования.

Президент также предположил, что союзники могли бы помочь устранить угрозы со стороны иранского побережья. По его словам, ему нужны люди, которые обезвредят некоторых злоумышленников на берегу, имея в виду вооруженные силы Ирана, которые используют беспилотники и морские мины в Персидском заливе.

Президент повторил свое недовольство премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за его нежелания поддержать американо-израильские удары по Ирану.

Великобританию можно считать союзником номер один. Когда я попросил их приехать, они не захотели. Как только мы практически уничтожили опасный потенциал Ирана, они сказали: о, хорошо, мы пришлем два корабля. И я сказал: нам нужны эти корабли до того, как мы победим, а не после того, как победим. Я давно говорил, что НАТО — это улица с односторонним движением.

