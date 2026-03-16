Трамп требует у НАТО помочь США с деблокадой Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп предостерег, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если союзники не окажут помощь в разблокировании Ормузского пролива, вспомнив, что помогает Украине.
Главные тезисы
- Трамп обращается к НАТО с требованием оказать помощь в разблокировании Ормузского пролива, угрожая негативным будущим для союза.
- Президент США подчеркивает важность взаимной поддержки союзников в контексте войны Украины с Россией.
Трамп призвал НАТО помочь в разблокировании Ормузского пролива
Об этом он сказал в воскресенье в интервью Financial Times.
Также Трамп добавил, что «если не будет никакого ответа или, если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО».
Трамп также упомянул о поддержке США Украины в войне против России.
Мы не обязаны были помогать им с Украиной… Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами.
На вопрос, какая именно это должна быть помощь, президент сказал — «которая будет нуждаться», в том числе по тральщикам для разминирования.
Президент повторил свое недовольство премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за его нежелания поддержать американо-израильские удары по Ирану.
Великобританию можно считать союзником номер один. Когда я попросил их приехать, они не захотели. Как только мы практически уничтожили опасный потенциал Ирана, они сказали: о, хорошо, мы пришлем два корабля. И я сказал: нам нужны эти корабли до того, как мы победим, а не после того, как победим. Я давно говорил, что НАТО — это улица с односторонним движением.
