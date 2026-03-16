Трамп вимагає у НАТО допомогти США з деблокадою Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп застеріг, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники не нададуть допомогу в розблокуванні Ормузької протоки, згадавши, що допомагає Україні.
Головні тези:
- Трамп закликає союзників НАТО надати допомогу у розблокуванні Ормузької протоки, погрожуючи негативними наслідками для майбутнього союзу.
- Президент США також звернув увагу на питання підтримки України у війні з Росією та відмітив важливість взаємної підтримки між союзниками.
Трамп напосівся на НАТО: хоче допомоги у розблокуванні Ормузької протоки
Про це він сказав у неділю в інтерв’ю Financial Times.
Також Трамп додав, що «якщо не буде ніякої відповіді або якщо це буде негативна відповідь, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО».
Трамп також згадав про підтримку США Україні у війні проти Росії.
Ми не зобов'язані були допомагати їм з Україною… Тепер подивимось, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, але вони не будуть поруч з нами.
На питання, яка саме це має бути допомога, президент сказав — «яка потребуватиметься», зокрема щодо тральщиків для розмінування.
Президент повторив своє невдоволення прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером через його небажання підтримати американо-Ізраїльські удари по Ірану.
Великобританію можна вважати союзником номер один… Коли я попросив їх приїхати, вони не захотіли. Як тільки ми практично знищили небезпечний потенціал Ірану, вони сказали: о, добре, ми надішлемо два кораблі. І я сказав: нам були потрібні ці кораблі до того, як ми переможемо, а не після того, як переможемо. Я давно казав, що НАТО — це вулиця з одностороннім рухом
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-