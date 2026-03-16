Трамп вимагає у НАТО допомогти США з деблокадою Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп застеріг, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники не нададуть допомогу в розблокуванні Ормузької протоки, згадавши, що допомагає Україні.

Трамп напосівся на НАТО: хоче допомоги у розблокуванні Ормузької протоки

Про це він сказав у неділю в інтерв’ю Financial Times.

Цілком доречно, щоб люди, які отримують вигоду з протоки, допомогли переконатися, що там не станеться нічого поганого. Дональд Трамп Президент США

Також Трамп додав, що «якщо не буде ніякої відповіді або якщо це буде негативна відповідь, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО».

Трамп також згадав про підтримку США Україні у війні проти Росії.

Ми не зобов'язані були допомагати їм з Україною… Тепер подивимось, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, але вони не будуть поруч з нами.

На питання, яка саме це має бути допомога, президент сказав — «яка потребуватиметься», зокрема щодо тральщиків для розмінування.

Президент також припустив, що союзники могли б допомогти в усуненні загроз з боку іранського узбережжя. За його словами, йому потрібні «люди, які знешкодять деяких зловмисників на березі», маючи на увазі збройні сили Ірану, які використовують безпілотники та морські міни в Перській затоці.

Президент повторив своє невдоволення прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером через його небажання підтримати американо-Ізраїльські удари по Ірану.