Трамп вимагає у НАТО допомогти США з деблокадою Ормузької протоки
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп
Read in English
Джерело:  The Financial Times

Президент США Дональд Трамп застеріг, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники не нададуть допомогу в розблокуванні Ормузької протоки, згадавши, що допомагає Україні.

Головні тези:

  • Трамп закликає союзників НАТО надати допомогу у розблокуванні Ормузької протоки, погрожуючи негативними наслідками для майбутнього союзу.
  • Президент США також звернув увагу на питання підтримки України у війні з Росією та відмітив важливість взаємної підтримки між союзниками.

Про це він сказав у неділю в інтерв’ю Financial Times.

Цілком доречно, щоб люди, які отримують вигоду з протоки, допомогли переконатися, що там не станеться нічого поганого.

Дональд Трамп

Президент США

Також Трамп додав, що «якщо не буде ніякої відповіді або якщо це буде негативна відповідь, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО».

Трамп також згадав про підтримку США Україні у війні проти Росії.

Ми не зобов'язані були допомагати їм з Україною… Тепер подивимось, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, але вони не будуть поруч з нами.

На питання, яка саме це має бути допомога, президент сказав — «яка потребуватиметься», зокрема щодо тральщиків для розмінування.

Президент також припустив, що союзники могли б допомогти в усуненні загроз з боку іранського узбережжя. За його словами, йому потрібні «люди, які знешкодять деяких зловмисників на березі», маючи на увазі збройні сили Ірану, які використовують безпілотники та морські міни в Перській затоці.

Президент повторив своє невдоволення прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером через його небажання підтримати американо-Ізраїльські удари по Ірану.

Великобританію можна вважати союзником номер один… Коли я попросив їх приїхати, вони не захотіли. Як тільки ми практично знищили небезпечний потенціал Ірану, вони сказали: о, добре, ми надішлемо два кораблі. І я сказав: нам були потрібні ці кораблі до того, як ми переможемо, а не після того, як переможемо. Я давно казав, що НАТО — це вулиця з одностороннім рухом

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?