Путін вмовляє Трампа віддати йому 450 кг збагаченого іранського урану — інсайдери

Як стверджують інсадйери видання Axios, російський диктатора Володимир Путін активно добивається від президента США Дональда Трампа нової поступки. Цього разу глава Кремля хоче отримати сотні кілограм збагаченого урану Ірану.

Таємна пропозиція Путіна Трампу — про що йдеться

За словами анонімних джерел, американський лідер одразу відкинув ідею російського диктатора.

Путін намагався переконати Трампа, що саме він посприяє вилученню іранських ядерних запасів без введення війська США або Ізраїлю на територію Ірану.

Що важливо розуміти, взяття під свій контрль 450 кілограмів іранського урану, збагаченого до 60%, є однією з ключових військових цілей США та Ізраїлю.

Як стверджують експерти, його за лічені тижні можна перетворити на уран для військового призначення. Ба більше, вказано, що такої кількості вистачить на виготовлення понад 10 ядерних бомб.

Таємна пропозиція Путіна пролунала 9 березня — під час останніх телефонних перемовин з Дональдом Трампом.

За словами одного з анонімних джерел, це було не вперше, коли її висували.