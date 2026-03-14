Путин уговаривает Трампа отдать ему 450 кг обогащенного иранского урана — инсайдеры

Как утверждают инсадьеры издания Axios, российский диктатор Владимир Путин активно добивается от президента США Дональда Трампа новой уступки. На этот раз глава Кремля хочет получить сотни килограммов обогащенного урана Ирана.

Главные тезисы

  • Это не первый случай, когда Путин хочет получить чужой обогащенный иран.
  • Эта идея не очень понравилась Дональду Трампу.

Тайное предложение Путина Трампу — о чем идет речь

По словам анонимных источников, американский лидер сразу отбросил идею российского диктатора.

Путин пытался убедить Трампа, что именно он поспособствует изъятию иранских ядерных запасов без ввода войск США или Израиля на территорию Ирана.

Что важно понимать, взятие под свой контроль 450 килограммов иранского урана, обогащенного до 60%, является одной из ключевых военных целей США и Израиля.

Как утверждают эксперты, его за считанные недели можно превратить в уран для военного назначения. Более того, указано, что такого количества хватит на изготовление более 10 ядерных бомб.

Тайное предложение Путина прозвучало 9 марта во время последних телефонных переговоров с Дональдом Трампом.

По словам одного из анонимных источников, это было не в первый раз, когда ее выдвигали.

Его не приняли. Позиция США заключается в том, что мы должны убедиться, что уран находится под охраной, — заявил СМИ один из инсайдеров.

