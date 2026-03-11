Зеленский предупредил, что Путин может ввести российские войска в Иран

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, поддержка Россией Ирана в войне против США и Израиля в скором времени может выйти на новый уровень. Вполне возможно, что диктатор Владимир Путин введет свои войска на Ближний Восток для защиты Тегерана.

Война на Ближнем Востоке может масштабироваться

Об этом Владимир Зеленский предупредил во время интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Президент Украины обратил внимание международного сообщества на то, что российский диктатор Владимир Путин активно поддерживает иранский режим дронами.

Однако, по мнению украинского лидера, главная проблема заключается в том, что это только начало.

Если война на Ближнем Востоке будет продолжаться, Москва поможет Тегерану и с ракетами, а также с ПВО.