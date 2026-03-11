Зеленский предупредил, что Путин может ввести российские войска в Иран
Мир
Дата публикации

Зеленский предупредил, что Путин может ввести российские войска в Иран

Путін
Источник:  online.ua

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, поддержка Россией Ирана в войне против США и Израиля в скором времени может выйти на новый уровень. Вполне возможно, что диктатор Владимир Путин введет свои войска на Ближний Восток для защиты Тегерана.

Главные тезисы

  • Путину выгодно, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась как можно дольше.
  • Зеленский объяснил, чего дальше можно ожидать от Кремля.

Война на Ближнем Востоке может масштабироваться

Об этом Владимир Зеленский предупредил во время интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Президент Украины обратил внимание международного сообщества на то, что российский диктатор Владимир Путин активно поддерживает иранский режим дронами.

Однако, по мнению украинского лидера, главная проблема заключается в том, что это только начало.

Если война на Ближнем Востоке будет продолжаться, Москва поможет Тегерану и с ракетами, а также с ПВО.

Что дальше? Учитывая ситуацию, возникает только один вопрос: когда и какая страна первой поддержит иранский режим, прислав войска? Так же, как это произошло с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, сейчас развернутых в России, но могут быть направлены в Украину. То же может произойти и в Иране — Россия может послать туда войска.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

