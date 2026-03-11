Умеров и украинские военные отправились на Ближний Восток

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с военными улетел на Ближний Восток. Главная их цель – договориться с союзниками о взаимопомощи.
Главные тезисы
- Украина рассчитывает на привлечение США к усилению собственной ПВО.
- Президент подтвердил, что Киев еще в 2025 году предлагал Вашингтону соглашение о дронах.
Зеленский раскрыл цель миссии на Ближний Восток
По словам главы государства, речь идет действительно об очень серьезной дестабилизации, поэтому Украина решила вмешаться.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что Умеров вместе с военными, разведкой, Министерством обороны и МИД должен подготовить конкретные договоренности.
Как отметил президент, тот, кто обращается в Украину за поддержкой, также должен оказывать ей помощь.
