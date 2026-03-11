Умеров и украинские военные отправились на Ближний Восток
Мир
Умеров и украинские военные отправились на Ближний Восток

Владимир Зеленский
Умеров
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с военными улетел на Ближний Восток. Главная их цель – договориться с союзниками о взаимопомощи.

Главные тезисы

  • Украина рассчитывает на привлечение США к усилению собственной ПВО.
  • Президент подтвердил, что Киев еще в 2025 году предлагал Вашингтону соглашение о дронах.

Зеленский раскрыл цель миссии на Ближний Восток

Сейчас наша команда — это и военные, и Рустем Умеров — на пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации. Мы видим, какие вызовы сейчас из-за ударов из Ирана — из-за всей этой войны, которая может затянуться. Фактически иранский режим заблокировал Ормузский пролив, а это один из основных путей поставки нефти и газа на мировой рынок.

По словам главы государства, речь идет действительно об очень серьезной дестабилизации, поэтому Украина решила вмешаться.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что Умеров вместе с военными, разведкой, Министерством обороны и МИД должен подготовить конкретные договоренности.

Как отметил президент, тот, кто обращается в Украину за поддержкой, также должен оказывать ей помощь.

Мы еще в прошлом году предлагали Соединенным Штатам соглашение — соглашение о дронах. Это правильная перспектива — быть с нами в производстве дронов, в применении. И все видят теперь, что альтернативы этой перспективе нет.

