Умеров и украинские военные отправились на Ближний Восток

Сейчас наша команда — это и военные, и Рустем Умеров — на пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации. Мы видим, какие вызовы сейчас из-за ударов из Ирана — из-за всей этой войны, которая может затянуться. Фактически иранский режим заблокировал Ормузский пролив, а это один из основных путей поставки нефти и газа на мировой рынок.