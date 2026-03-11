Умєров та українські військові вирушили на Близький Схід

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що секретар СНБО Рустем Умєров разом із військовими відлетів на Близький Схід. Головна їхня мета— домовитися зі союзниками про взаємодопомогу.
Головні тези:
- Україна розраховує на залучення США до посилення власної ППО.
- Президент підтвердив, що Київ ще в 2025 році пропонував Вашингтону угоду щодо дронів.
Зеленський розкрив мету місії на Близький Схід
За словами глави держави, йдеться дійсно про дуже серйозну дестабілізацію, тому Україна вирішила втрутитися.
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Умєров разом із військовими, розвідкою, Міністерством оборони та МЗС повинен підготувати конкретні домовленості.
Як зазначив президент, той, хто звертається до України по підтримку, також повинен надавати їй допомогу.
