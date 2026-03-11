Умєров та українські військові вирушили на Близький Схід
Умєров та українські військові вирушили на Близький Схід

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що секретар СНБО Рустем Умєров разом із військовими відлетів на Близький Схід. Головна їхня мета— домовитися зі союзниками про взаємодопомогу.

Головні тези:

  • Україна розраховує на залучення США до посилення власної ППО.
  • Президент підтвердив, що Київ ще в 2025 році пропонував Вашингтону угоду щодо дронів. 

Зеленський розкрив мету місії на Близький Схід

Зараз наша команда — це і військові, і Рустем Умєров — на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації. Ми бачимо, які виклики зараз є через удари з Ірану — через усю цю війну, яка може затягнутись. Фактично іранський режим заблокував Ормузьку протоку, а це один з основних шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, йдеться дійсно про дуже серйозну дестабілізацію, тому Україна вирішила втрутитися.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Умєров разом із військовими, розвідкою, Міністерством оборони та МЗС повинен підготувати конкретні домовленості.

Як зазначив президент, той, хто звертається до України по підтримку, також повинен надавати їй допомогу.

Ми ще минулого року пропонували Сполученим Штатам угоду — угоду щодо дронів. Це правильна перспектива — бути з нами у виробництві дронів, у застосуванні. І всі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає.

