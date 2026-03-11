Російські окупанти вбили 2 людей на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти вбили 2 людей на Сумщині

Сумська ОВА
Атака РФ на Сумщину
Read in English

Ввечері 10 березня армія РФ вдарила керованими авіабомбами по Глухівській громаді в Сумській області. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя двох мирних мешканців, ще двоє — були поранені.

Головні тези:

  • За життя одного з потерпілих боролися лікарі, однак його не вдалося врятувати.
  • Місцева влада пояснила, що дало можливість вберегти більшість цивільних під час ворожого удару.

Армія РФ знову атакує цивільних українців

Про наслідки нових російський ударів розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, молодого чоловіка вбили росіяни, завдавши удару керованими авіабомбами по цивільних підприємствах у Глухові — йому було 27 років.

Також постраждали троє чоловіків: 42, 59 та 63 років. Один із поранених перебуває в операційній, двоє — у відділеннях лікарні під наглядом медиків. Лікарі надають необхідну допомогу.

Олег Григоров

Олег Григоров

Глава Сумської ОВА

Вранці 11 березня Григоров офіційно підтвердив, що 63-річний поранений помер у лікарні.

Як повідомляє місцева влада, частина людей під час останньої ворожої атаки встигла спуститися в укриття. Саме це дало можливість врятувати більшість життів.

Поліцейські звертають увагу на те, що армія РФ пошкодила адмінбудівлю та інфраструктуру підприємств, складські приміщення, автомобілі, газопровід та трансформатор.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Час діяти". Трамп накинувся на Зеленського з низкою цинічних звинувачень
Трамп посилює тиск на Україну та Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини". Фіцо намагається залякати Україну
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна має карти". Зеленський відповів на докори Трампа
Зеленський пишається, що Україна може допомогти США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?