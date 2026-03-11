Російські окупанти вбили 2 людей на Сумщині

Ввечері 10 березня армія РФ вдарила керованими авіабомбами по Глухівській громаді в Сумській області. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя двох мирних мешканців, ще двоє — були поранені.

Армія РФ знову атакує цивільних українців

Про наслідки нових російський ударів розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, молодого чоловіка вбили росіяни, завдавши удару керованими авіабомбами по цивільних підприємствах у Глухові — йому було 27 років.

Також постраждали троє чоловіків: 42, 59 та 63 років. Один із поранених перебуває в операційній, двоє — у відділеннях лікарні під наглядом медиків. Лікарі надають необхідну допомогу. Олег Григоров Глава Сумської ОВА

Вранці 11 березня Григоров офіційно підтвердив, що 63-річний поранений помер у лікарні.

Як повідомляє місцева влада, частина людей під час останньої ворожої атаки встигла спуститися в укриття. Саме це дало можливість врятувати більшість життів.

Поліцейські звертають увагу на те, що армія РФ пошкодила адмінбудівлю та інфраструктуру підприємств, складські приміщення, автомобілі, газопровід та трансформатор.