Российские оккупанты убили 2 человека в Сумской области

Вечером 10 марта армия РФ ударила управляемыми авиабомбами по Глуховской общине в Сумской области. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни двух мирных жителей, еще двое были ранены.

Армия РФ снова атакует гражданских украинцев

О последствиях новых российских ударов рассказал председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, молодого человека убили россияне, нанеся удар управляемыми авиабомбами по гражданским предприятиям в Глухове — ему было 27 лет.

Также пострадали трое мужчин: 42, 59 и 63 лет. Один из раненых находится в операционной, двое — в отделениях больницы под наблюдением медиков. Врачи оказывают необходимую помощь. Олег Григоров Глава Сумской ОВА

Утром 11 марта Григоров официально подтвердил, что 63-летний раненый скончался в больнице.

Как сообщают местные власти, часть людей во время последней вражеской атаки успела спуститься в укрытие. Именно это позволило спасти большинство жизней.

Полицейские обращают внимание, что армия РФ повредила админздание и инфраструктуру предприятий, складские помещения, автомобили, газопровод и трансформатор.