Российские оккупанты убили 2 человека в Сумской области

Вечером 10 марта армия РФ ударила управляемыми авиабомбами по Глуховской общине в Сумской области. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни двух мирных жителей, еще двое были ранены.
Главные тезисы
- За жизнь одного из потерпевших боролись врачи, однако его не удалось спасти.
- Местные власти объяснили, что дало возможность уберечь большинство гражданских во время вражеского удара.
Армия РФ снова атакует гражданских украинцев
О последствиях новых российских ударов рассказал председатель Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, молодого человека убили россияне, нанеся удар управляемыми авиабомбами по гражданским предприятиям в Глухове — ему было 27 лет.
Утром 11 марта Григоров официально подтвердил, что 63-летний раненый скончался в больнице.
Как сообщают местные власти, часть людей во время последней вражеской атаки успела спуститься в укрытие. Именно это позволило спасти большинство жизней.
Полицейские обращают внимание, что армия РФ повредила админздание и инфраструктуру предприятий, складские помещения, автомобили, газопровод и трансформатор.
