"Словакия готова перенять эстафету от Венгрии". Фицо пытается запугать Украину
Фицо снова угрожает Украине и Зеленскому
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава словацкого правительства Роберт Фицо пригрозил, что готов, как и Венгрия, заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро. По его словам, это произойдет, если партия Виктора Орбана "Фидес" проиграет выборы.

  • Фицо не скрывает, что боится поражения Орбана на венгерских выборах.
  • По его убеждению, Зеленский намеренно выжидает этого события.

По словам словацкого лидера, в ходе запланированной встречи с главой Еврокомиссии он хочет обсудить вопрос остановки работы нефтепровода "Дружба".

Фицо официально подтвердил, что предложит услуги своей страны на случай, если на трубопроводе в Украине нужно будет "затянуть какой-нибудь винт".

Но самое главное послание заключается в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

На этом фоне Фицо обратил внимание на то, что пока кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро фактически заблокирован.

Как отметил соратник Путина, Владимир Зеленский в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора.

То есть, после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции. Тогда уже не будет никаких шансов на нефть с востока. Разве что эстафету Венгрии примет кто-нибудь другой, — добавил Фицо.

