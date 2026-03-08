"Словакия готова перенять эстафету от Венгрии". Фицо пытается запугать Украину

Глава словацкого правительства Роберт Фицо пригрозил, что готов, как и Венгрия, заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро. По его словам, это произойдет, если партия Виктора Орбана "Фидес" проиграет выборы.
Главные тезисы
- Фицо не скрывает, что боится поражения Орбана на венгерских выборах.
- По его убеждению, Зеленский намеренно выжидает этого события.
Фицо снова угрожает Украине и Зеленскому
По словам словацкого лидера, в ходе запланированной встречи с главой Еврокомиссии он хочет обсудить вопрос остановки работы нефтепровода "Дружба".
Фицо официально подтвердил, что предложит услуги своей страны на случай, если на трубопроводе в Украине нужно будет "затянуть какой-нибудь винт".
На этом фоне Фицо обратил внимание на то, что пока кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро фактически заблокирован.
Как отметил соратник Путина, Владимир Зеленский в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора.
