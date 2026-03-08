США "решительно" обратились к РФ после ее вмешательства в войну на Ближнем Востоке
США "решительно" обратились к РФ после ее вмешательства в войну на Ближнем Востоке

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

Команда американского лидера Дональда Трампа заявила российскому диктатору Владимиру Путину о недопустимости передачи разведывательной информации Ирану на фоне авиаударов американских и израильских войск на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что не располагает информацией о том, что Россия поддерживает Иран.
  • Он пошутил, что Путин плохо это делает, поскольку Тегеран близок к поражению.

США пытаются остановить Путина "решительными" призывами

С заявлением на этот счет одним из первых выступил специальный посланник президента США Стив Виткофф на борту самолета Air Force One.

По словам соратника Трампа, он лично передал соответствующее предупреждение команде российского диктатора Владимира Путина.

Я решительно об этом заявил, — заявил Виткофф, отвечая на вопрос, обращался ли он к Москве с требованием не предоставлять Тегерану разведывательные данные.

Что важно понимать, 6 марта американские чиновники на условиях анонимности заявили СМИ, что Россия может передавать Ирану информацию, используемую для атак на американских военных и объекты США на Ближнем Востоке.

Фактически речь шла о том, что Путин играет косвенную, однако действительно ключевую роль в обострении этой войны.

Виткофф, несколько раз встречавшийся с президентом России Владимиром Путиным, также возглавляет делегацию США на трехсторонних переговорах с Москвой и Украиной по прекращению российской войны.

Трамп пристыдил Стармера и Британию

