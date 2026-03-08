Посол РФ в Великобритании Андрей Келин официально подтвердил, что у России есть четкая позиция относительно войны на Ближнем Востоке — она поддерживает Иран, а не США, Израиль и их союзников.
Главные тезисы
- Официальная Москва не скрывает, что поддерживает иранский режим.
- Власти РФ утверждают, что хотят скорейшего завершения войны на Ближнем Востоке.
Россия встала на сторону Ирана в войне на Ближнем Востоке
По словам Келина, Россия "не является нейтральной", а "поддерживает Иран".
Он также добавил, что Москва очень отрицательно относится к тому, как развивается ситуация на Ближнем Востоке.
По убеждению Келина, в сложившейся ситуации наилучшим сценарием является "немедленное" прекращение войны.
Недавно журналисты The Washington Post узнали от своих инсайдеров, что Россия предоставляет Ирану разведданные о целях атак на американские войска на Ближнем Востоке.
Впоследствии глава Мионбороны США Пит Хегсет заявил, что его не волнует тот факт, что Кремль помогает иранскому режиму уничтожать американских военных.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-