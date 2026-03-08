Россия официально объявила о поддержке Ирана в войне с США
Категория
Политика
Дата публикации

Россия официально объявила о поддержке Ирана в войне с США

Келин
Источник:  Sky News

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин официально подтвердил, что у России есть четкая позиция относительно войны на Ближнем Востоке — она поддерживает Иран, а не США, Израиль и их союзников.

Главные тезисы

  • Официальная Москва не скрывает, что поддерживает иранский режим.
  • Власти РФ утверждают, что хотят скорейшего завершения войны на Ближнем Востоке.

Россия встала на сторону Ирана в войне на Ближнем Востоке

По словам Келина, Россия "не является нейтральной", а "поддерживает Иран".

Он также добавил, что Москва очень отрицательно относится к тому, как развивается ситуация на Ближнем Востоке.

Сейчас западные страны придерживаются логики, что Иран виновен во всем. Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран только отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо, — цинично заявил российский посол.

По убеждению Келина, в сложившейся ситуации наилучшим сценарием является "немедленное" прекращение войны.

Недавно журналисты The Washington Post узнали от своих инсайдеров, что Россия предоставляет Ирану разведданные о целях атак на американские войска на Ближнем Востоке.

Впоследствии глава Мионбороны США Пит Хегсет заявил, что его не волнует тот факт, что Кремль помогает иранскому режиму уничтожать американских военных.

