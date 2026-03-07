Иранская ассамблея экспертов планирует избрать нового лидера страны

В Иране, несмотря на сообщение о том, что сына погибшего Али Хаменеи, Моджтабу, избрали новым Верховным лидером, собираются провести еще одни выборы.
Главные тезисы
- Иранская ассамблея экспертов готовится избрать нового лидера после гибели Аятолы Хаменеи.
- Выбор нового Верховного лидера определяется 88 членами ассамблеи профессионалов.
Иран собирается избрать нового лидера вместо погибшего Хаменеи
Иранская ассамблея экспертов планирует собраться в ближайшее время, чтобы избрать нового лидера страны. Ассамблея состоит из 88 членов и именно они решают, кто сможет взять власть в стране.
Аятолла Али Хаменеи был ликвидирован в первый день операции США и Израиля, поэтому Иран оказался "обезглавленным".
Между тем именно Верховный лидер Ирана имеет последнее слово во всех государственных вопросах, поскольку имеет политическую и религиозную власть.
Интересно, что оппозиционные СМИ Ирана писали, что в стране новым верховным лидером после гибели Али Хаменеи станет его сын Моджтаба Хаменеи. Мол, ассамблея уже приняла это решение, а на членов активно давил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
