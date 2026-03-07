Іранська асамблея експертів планує обрати нового лідера країни

В Ірані попри повідомлення про те, що сина загиблого Алі Хаменеї, Моджтабу, обрали новим Верховним лідером, збираються провести ще одні вибори.

Іран збирається обрати нового лідера замість загиблого Хаменеї

Іранська асамблея експертів планує зібратися найближчим часом, щоб обрати нового лідера країни. Асамблея складається з 88 членів, і саме вони вирішують, хто зможе взяти владу в країні.

Аятола Алі Хаменеї був ліквідований в перший день операції США та Ізраїлю, тому Іран виявився "обезголовленим".

Між тим, саме Верховний лідер Ірану має останнє слово в усіх державних питаннях, оскільки має політичну та релігійну владу.

Зараз Іраном тимчасово керує тріумвірат - президент Масуд Пезешкіан, голова судової влади Голамхоссейн Мохсені Еджеї та голова Басідж, добровольчого воєнізованого формування - Аліреза Арафі. Поширити

Цікаво, що опозиційні медіа Ірану писали, що в країні новим верховним лідером після загибелі Алі Хаменеї стане його син Моджтаба Хаменеї. Мовляв, асамблея вже ухвалила це рішення, а на членів активно тиснув Корпус вартових ісламської революції (КВІР).