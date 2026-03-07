Іранська асамблея експертів планує обрати нового лідера країни
Категорія
Політика
Дата публікації

Іранська асамблея експертів планує обрати нового лідера країни

Іран
Джерело:  Sky News

В Ірані попри повідомлення про те, що сина загиблого Алі Хаменеї, Моджтабу, обрали новим Верховним лідером, збираються провести ще одні вибори.

Головні тези:

  • Іранська асамблея експертів планує обрати нового лідера після загибелі Аятоли Хаменеї.
  • Вибір нового Верховного лідера в країні визначається 88 членами асамблеї експертів.

Іран збирається обрати нового лідера замість загиблого Хаменеї

Іранська асамблея експертів планує зібратися найближчим часом, щоб обрати нового лідера країни. Асамблея складається з 88 членів, і саме вони вирішують, хто зможе взяти владу в країні.

Аятола Алі Хаменеї був ліквідований в перший день операції США та Ізраїлю, тому Іран виявився "обезголовленим".

Між тим, саме Верховний лідер Ірану має останнє слово в усіх державних питаннях, оскільки має політичну та релігійну владу.

Зараз Іраном тимчасово керує тріумвірат - президент Масуд Пезешкіан, голова судової влади Голамхоссейн Мохсені Еджеї та голова Басідж, добровольчого воєнізованого формування - Аліреза Арафі.

Цікаво, що опозиційні медіа Ірану писали, що в країні новим верховним лідером після загибелі Алі Хаменеї стане його син Моджтаба Хаменеї. Мовляв, асамблея вже ухвалила це рішення, а на членів активно тиснув Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран уже знайшов заміну ліквідованому лідеру Хаменеї
Іран уже знайшов заміну Хаменеї
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Cин ліквідованого Хаменеї став новим верховним лідером Ірану
Моджтабу Хаменеї буде керувати Іраном
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль заявив про повне знищення бункера Хаменеї — відео
Israel Defense Forces
авіація

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?