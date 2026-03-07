Іранська асамблея експертів планує обрати нового лідера країни

В Ірані попри повідомлення про те, що сина загиблого Алі Хаменеї, Моджтабу, обрали новим Верховним лідером, збираються провести ще одні вибори.
Головні тези:
- Іранська асамблея експертів планує обрати нового лідера після загибелі Аятоли Хаменеї.
- Вибір нового Верховного лідера в країні визначається 88 членами асамблеї експертів.
Іран збирається обрати нового лідера замість загиблого Хаменеї
Іранська асамблея експертів планує зібратися найближчим часом, щоб обрати нового лідера країни. Асамблея складається з 88 членів, і саме вони вирішують, хто зможе взяти владу в країні.
Аятола Алі Хаменеї був ліквідований в перший день операції США та Ізраїлю, тому Іран виявився "обезголовленим".
Між тим, саме Верховний лідер Ірану має останнє слово в усіх державних питаннях, оскільки має політичну та релігійну владу.
Цікаво, що опозиційні медіа Ірану писали, що в країні новим верховним лідером після загибелі Алі Хаменеї стане його син Моджтаба Хаменеї. Мовляв, асамблея вже ухвалила це рішення, а на членів активно тиснув Корпус вартових ісламської революції (КВІР).
