Ізраїль заявив про повне знищення бункера Хаменеї — відео

ЦАХАЛ знищив бункер Хаменеї

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що майже 50 винищувачів ВПС Ізраїлю скинули близько 100 бомб на об'єкт, який розташовувався під «комплексом керівництва» Ірану в Тегерані, простягався на кілька вулиць і складався з «багатьох входів і кімнат для зібрань високопоставлених членів іранського терористичного режиму».

Підземний бункер, побудований під комплексом, був безпечним резервним об'єктом для управління війною лідером, який був ліквідований перш ніж встиг ним скористатися.

Вони додали, що після того, як Хаменеї був убитий в результаті удару 28 лютого, «комплекс продовжував використовуватися високопоставленими членами іранського режиму».

Підрозділи ізраїльської військової розвідки, які займаються відповідно сигнальною та візуальною розвідкою, багато років складали карту об'єкта, що дозволило сьогодні здійснити «точний» удар, повідомили в ЦАХАЛ.

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Загалом з початку операції 28 лютого ізраїльські військові кілька разів завдавали ударів по об'єктах «комплексу керівництва» Ірану в Тегерані.

Під час першого удару Армія оборони Ізраїлю вбила Хаменеї в його резиденції, яка є частиною комплексу.

У результаті іншого удару по сусідній будівлі загинули вісім високопоставлених іранських чиновників. У вівторок було завдано удару по кількох об'єктах комплексу, включаючи бюро президента Ірану і штаб-квартиру Вищої національної безпеки Ірану.