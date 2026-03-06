Ізраїль заявив про повне знищення бункера Хаменеї — відео
Ізраїль заявив про повне знищення бункера Хаменеї — відео

Israel Defense Forces
авіація
Read in English

Ізраїльські ВПС зранку 6 лютого повністю знищили підземний бункер колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Головні тези:

  • Ізраїльські ВПС знищили підземний бункер Хаменеї в Тегерані.
  • Майже 50 винищувачів ВПС Ізраїлю виконали удар близько 100 бомбами на об'єкт.

ЦАХАЛ знищив бункер Хаменеї

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що майже 50 винищувачів ВПС Ізраїлю скинули близько 100 бомб на об'єкт, який розташовувався під «комплексом керівництва» Ірану в Тегерані, простягався на кілька вулиць і складався з «багатьох входів і кімнат для зібрань високопоставлених членів іранського терористичного режиму».

Підземний бункер, побудований під комплексом, був безпечним резервним об'єктом для управління війною лідером, який був ліквідований перш ніж встиг ним скористатися.

Вони додали, що після того, як Хаменеї був убитий в результаті удару 28 лютого, «комплекс продовжував використовуватися високопоставленими членами іранського режиму».

Підрозділи ізраїльської військової розвідки, які займаються відповідно сигнальною та візуальною розвідкою, багато років складали карту об'єкта, що дозволило сьогодні здійснити «точний» удар, повідомили в ЦАХАЛ.

Загалом з початку операції 28 лютого ізраїльські військові кілька разів завдавали ударів по об'єктах «комплексу керівництва» Ірану в Тегерані.

Під час першого удару Армія оборони Ізраїлю вбила Хаменеї в його резиденції, яка є частиною комплексу.

У результаті іншого удару по сусідній будівлі загинули вісім високопоставлених іранських чиновників. У вівторок було завдано удару по кількох об'єктах комплексу, включаючи бюро президента Ірану і штаб-квартиру Вищої національної безпеки Ірану.

