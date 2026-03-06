Израиль заявил о полном уничтожении бункера Хаменеи — видео
Израиль заявил о полном уничтожении бункера Хаменеи — видео

Израильские ВВС с утра 6 февраля полностью уничтожили подземный бункер бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Главные тезисы

  • Израильские ВВС уничтожили подземный бункер бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране при помощи около 50 истребителей и 100 бомб.
  • Бункер Хаменеи был использован как безопасный резервный объект для управления войной лидером, который был ликвидирован.

ЦАХАЛ уничтожил бункер Хаменеи

В заявлении ЦАХАЛА говорится, что почти 50 истребителей ВВС Израиля сбросили около 100 бомб на объект, который располагался под «комплексом руководства» Ирана в Тегеране, простирался на несколько улиц и состоял из «многих входов и комнат для собраний высокопоставленных членов».

Подземный бункер, построенный под комплексом, был безопасным резервным объектом для управления войной лидером, который был ликвидирован, прежде чем успел им воспользоваться.

Они добавили, что после того, как Хаменеи был убит в результате удара 28 февраля, "комплекс продолжал использоваться высокопоставленными членами иранского режима".

Подразделения израильской военной разведки, занимающиеся соответственно сигнальной и визуальной разведкой, много лет составляли карту объекта, что позволило сегодня нанести «точный» удар, сообщили в ЦАХАЛ.

В целом с начала операции 28 февраля израильские военные несколько раз наносили удары по объектам «комплекса руководства» Ирана в Тегеране.

В первый удар Армия обороны Израиля убила Хаменеи в его резиденции, которая является частью комплекса.

В результате другого удара по соседнему зданию погибли восемь высокопоставленных иранских чиновников. Во вторник был нанесен удар по нескольким объектам комплекса, включая бюро президента Ирана и штаб-квартиру Высшей национальной безопасности Ирана.

