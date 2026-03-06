Израиль заявил о полном уничтожении бункера Хаменеи — видео

Израильские ВВС с утра 6 февраля полностью уничтожили подземный бункер бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Главные тезисы
- Израильские ВВС уничтожили подземный бункер бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране при помощи около 50 истребителей и 100 бомб.
- Бункер Хаменеи был использован как безопасный резервный объект для управления войной лидером, который был ликвидирован.
ЦАХАЛ уничтожил бункер Хаменеи
В заявлении ЦАХАЛА говорится, что почти 50 истребителей ВВС Израиля сбросили около 100 бомб на объект, который располагался под «комплексом руководства» Ирана в Тегеране, простирался на несколько улиц и состоял из «многих входов и комнат для собраний высокопоставленных членов».
Они добавили, что после того, как Хаменеи был убит в результате удара 28 февраля, "комплекс продолжал использоваться высокопоставленными членами иранского режима".
Подразделения израильской военной разведки, занимающиеся соответственно сигнальной и визуальной разведкой, много лет составляли карту объекта, что позволило сегодня нанести «точный» удар, сообщили в ЦАХАЛ.
🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX— Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026
В целом с начала операции 28 февраля израильские военные несколько раз наносили удары по объектам «комплекса руководства» Ирана в Тегеране.
В результате другого удара по соседнему зданию погибли восемь высокопоставленных иранских чиновников. Во вторник был нанесен удар по нескольким объектам комплекса, включая бюро президента Ирана и штаб-квартиру Высшей национальной безопасности Ирана.
