Росія офіційно оголосила про підтримку Ірану у війні зі США
Категорія
Політика
Дата публікації

Росія офіційно оголосила про підтримку Ірану у війні зі США

Росія стала на бік Ірану у війні на Близькому Сході
Джерело:  Sky News

Посол РФ у Великій Британії Андрєй Келін офіційно підтвердив, що Росія має чітку позицію щодо війни на Близькому Сході — вона підтримує Іран, а не США, Ізраїль та їхніх союзників.

Головні тези:

  • Офіційна Москва не приховує, що підтримує іранський режим.
  • Влада РФ стверджує, що хоче швидкого завершення війни на Близькому Сході.

Росія стала на бік Ірану у війні на Близькому Сході

За словами Келіна, Росія "не є нейтральною", а "підтримує Іран".

Він також додав, що Москва дуже негативно ставиться до того, як розвивається ситуація на Близькому Сході.

Зараз західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо, — цинічно заявив російський посол.

На переконання Келіна, у ситуації, що склалася, найліпшим сценарієм є "негайне" припинення війни.

Нещодавно журналісти The Washington Post дізналися від своїх інсайдерів, що Росія надає Ірану розвіддані про цілі для атак на американські війська на Близькому Сході.

Згодом очільник Міонборони США Піт Гегсет заявив, що його не хвилює той факт, що Кремль допомагає іранському режиму знищувати америкнських військових.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Армія США знищила 42 військові кораблі Ірану — Трамп
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Режими РФ та Ірану вбивають фактично скоординовано — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Іранська асамблея експертів планує обрати нового лідера країни
Іран

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?