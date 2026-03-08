Посол РФ у Великій Британії Андрєй Келін офіційно підтвердив, що Росія має чітку позицію щодо війни на Близькому Сході — вона підтримує Іран, а не США, Ізраїль та їхніх союзників.

Росія стала на бік Ірану у війні на Близькому Сході

За словами Келіна, Росія "не є нейтральною", а "підтримує Іран".

Він також додав, що Москва дуже негативно ставиться до того, як розвивається ситуація на Близькому Сході.

Зараз західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо, — цинічно заявив російський посол.

На переконання Келіна, у ситуації, що склалася, найліпшим сценарієм є "негайне" припинення війни.

Нещодавно журналісти The Washington Post дізналися від своїх інсайдерів, що Росія надає Ірану розвіддані про цілі для атак на американські війська на Близькому Сході.

Згодом очільник Міонборони США Піт Гегсет заявив, що його не хвилює той факт, що Кремль допомагає іранському режиму знищувати америкнських військових.