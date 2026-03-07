Режими РФ та Ірану вбивають фактично скоординовано — Зеленський
Режими РФ та Ірану вбивають фактично скоординовано — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Однаково ефективний захист життя має бути забезпечений і в Європі, і на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Зеленський підкреслив важливість забезпечення ефективного захисту життя в Європі та на Близькому Сході.
  • Президент висловив обурення російськими компонентами у дронах Ірану та їх скоординованою дією у вбивстві.

Зеленський порівняв вбивчі режими Росії та Ірану

На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив у вечірньому відеозверненні.

Я дякую кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL — програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для "петріотів". Ми всі розуміємо, які є ризики через удари з Ірану й потребу в ракетах для ППО також на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Тим більше ми бачимо інформацію про російську допомогу іранському режиму: є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти у "Шахедах", що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні. Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному — російський та іранський режими — і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході.

Глава держави наголосив, що саме тому й захист має бути скоординованим.

Життя в Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від "Шахедів". Цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту — спільних, сильних, скоординованих дій.

