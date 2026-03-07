Режими РФ та Ірану вбивають фактично скоординовано — Зеленський

Тим більше ми бачимо інформацію про російську допомогу іранському режиму: є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти у "Шахедах", що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні. Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному — російський та іранський режими — і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході.