Режими РФ та Ірану вбивають фактично скоординовано — Зеленський

Однаково ефективний захист життя має бути забезпечений і в Європі, і на Близькому Сході.
Головні тези:
- Зеленський підкреслив важливість забезпечення ефективного захисту життя в Європі та на Близькому Сході.
- Президент висловив обурення російськими компонентами у дронах Ірану та їх скоординованою дією у вбивстві.
Зеленський порівняв вбивчі режими Росії та Ірану
На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив у вечірньому відеозверненні.
Глава держави наголосив, що саме тому й захист має бути скоординованим.
Життя в Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від "Шахедів". Цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту — спільних, сильних, скоординованих дій.
