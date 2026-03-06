"Росія готує весняний наступ на фронті". Зеленський записав відеозвернення з Дружківки
"Росія готує весняний наступ на фронті". Зеленський записав відеозвернення з Дружківки

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Донецьку область і з центру Дружківки записав звернення.

Головні тези:

  • Зеленський записав відеозвернення з Дружківки щодо підготовки Росії до можливого наступу на фронті.
  • Українські воїни тримають позиції на Донбасі та готові відстояти свою державу.

Зеленський приїхав на Донбас

Відео оприлюднене на Ютуб-каналі Офісу Президента.

Сьогодні — Донеччина, наша земля, наші воїни. Двадцять восьма бригада, сота, 24-та окремі механізовані, 36-та бригада морської піхоти. Хочу подякувати всім вам, всім, хто захищає нашу державу. Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він відзначив, що українські воїни тримаються достойно, і саме так буде триматись і надалі Україна, дипломатія та народ.

Усім нашим партнерам — в Америці, у Європі, де завгодно — варто чітко розуміти, що Путін, іранський режим, Північна Корея, Лукашенко та інші подібні дружать тільки заради того, щоб таке, як із нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть. Зло треба зупиняти. Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять.

