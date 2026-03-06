"Россия готовит весеннее наступление на фронте". Зеленский записал видеообращение из Дружковки
Категория
Украина
Дата публикации

"Россия готовит весеннее наступление на фронте". Зеленский записал видеообращение из Дружковки

Офис Президента Украины
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Донецкую область и из центра Дружковки записал обращение.

Главные тезисы

  • Зеленский записал видеообращение из Дружковки о подготовке России к возможному наступлению на фронте.
  • Украинские воины удерживают позиции на Донбассе и готовы отстоять свое государство.

Зеленский приехал на Донбасс

Видео обнародовано на Ютуб-канале Офиса Президента.

Сегодня — Донетчина, наша земля, наши воины. Двадцать восьмая бригада, сотая, 24 отдельные механизированные, 36 бригада морской пехоты. Хочу поблагодарить всех вас, всех, кто защищает наше государство. Дружковка, Краматорск, Славянск, другие города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, весной готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что украинские воины держатся достойно, и именно так будет держаться и дальше Украина, дипломатия и народ.

Всем нашим партнерам — в Америке, в Европе, где угодно, — следует четко понимать, что Путин, иранский режим, Северная Корея, Лукашенко и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят. Зло нужно останавливать. Украинцы здесь, в Донбассе, именно это и делают.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о готовности Украины помочь стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский предложил изменить время и место проведения трехсторонней встречи
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания
Верховная Рада Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?