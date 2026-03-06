"Россия готовит весеннее наступление на фронте". Зеленский записал видеообращение из Дружковки

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Донецкую область и из центра Дружковки записал обращение.
Главные тезисы
- Зеленский записал видеообращение из Дружковки о подготовке России к возможному наступлению на фронте.
- Украинские воины удерживают позиции на Донбассе и готовы отстоять свое государство.
Зеленский приехал на Донбасс
Видео обнародовано на Ютуб-канале Офиса Президента.
Он отметил, что украинские воины держатся достойно, и именно так будет держаться и дальше Украина, дипломатия и народ.
Всем нашим партнерам — в Америке, в Европе, где угодно, — следует четко понимать, что Путин, иранский режим, Северная Корея, Лукашенко и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят. Зло нужно останавливать. Украинцы здесь, в Донбассе, именно это и делают.
