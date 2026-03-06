"Россия готовит весеннее наступление на фронте". Зеленский записал видеообращение из Дружковки

Видео обнародовано на Ютуб-канале Офиса Президента.

Сегодня — Донетчина, наша земля, наши воины. Двадцать восьмая бригада, сотая, 24 отдельные механизированные, 36 бригада морской пехоты. Хочу поблагодарить всех вас, всех, кто защищает наше государство. Дружковка, Краматорск, Славянск, другие города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, весной готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточно.

Он отметил, что украинские воины держатся достойно, и именно так будет держаться и дальше Украина, дипломатия и народ.

Всем нашим партнерам — в Америке, в Европе, где угодно, — следует четко понимать, что Путин, иранский режим, Северная Корея, Лукашенко и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят. Зло нужно останавливать. Украинцы здесь, в Донбассе, именно это и делают.