Зеленский предложил изменить время и место проведения трехсторонней встречи

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась в США с предложением о возможном изменении места проведения и отсрочки трехсторонней встречи на время из-за войны на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил необходимость изменить время и место проведения трехсторонней встречи из-за протекающей войны на Ближнем Востоке.
- Украина просит США отложить плановую встречу для мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
Украина просит США отсрочить очередную встречу по мирным переговорам
Об этом глава государства сообщил в интервью Rai Italia.
Он добавил, что в то же время очень надеется, что будет подтвержден обмен, о котором было договорено в ходе предыдущих встреч.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-