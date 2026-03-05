Зеленский предложил изменить время и место проведения трехсторонней встречи
Зеленский предложил изменить время и место проведения трехсторонней встречи

Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась в США с предложением о возможном изменении места проведения и отсрочки трехсторонней встречи на время из-за войны на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил необходимость изменить время и место проведения трехсторонней встречи из-за протекающей войны на Ближнем Востоке.
  • Украина просит США отложить плановую встречу для мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Украина просит США отсрочить очередную встречу по мирным переговорам

Об этом глава государства сообщил в интервью Rai Italia.

Следующая трехсторонняя встреча Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта, в зависимости от того, что будет происходить в мире. Сейчас в мире еще одна война на Ближнем Востоке. Мы говорили с американской стороной — потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу, — о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на время из-за войны на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он добавил, что в то же время очень надеется, что будет подтвержден обмен, о котором было договорено в ходе предыдущих встреч.

Обмен военнопленных – это всегда важный момент, это позитив для семей. Очень надеемся, что в ближайшие дни мы сможем приступить к этому обменному процессу.

