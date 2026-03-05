Зеленский предложил изменить время и место проведения трехсторонней встречи

Следующая трехсторонняя встреча Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта, в зависимости от того, что будет происходить в мире. Сейчас в мире еще одна война на Ближнем Востоке. Мы говорили с американской стороной — потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу, — о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на время из-за войны на Ближнем Востоке.