Зеленський запропонував змінити час і місце проведення тристоронньої зустрічі
Категорія
Політика
Дата публікації

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до США з пропозицією про можливу зміну місця проведення і відтермінування тристоронньої зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Зеленський запропонував відтермінувати та змінити місце проведення тристоронньої зустрічі на деякий час через ситуацію на Близькому Сході.
  • Україна просить США перенести планову зустріч для мирних перемовин між Україною, США та Росією.

Україна просить США відтермінувати чергову зустріч щодо мирних перемовин

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю Rai Italia.

Наступна тристороння зустріч Україна — США — Росія планувалась у проміжку з 5 по 9 березня, залежно від того, що буде відбуватись у світі. Зараз у світі ще одна війна на Близькому Сході. Ми говорили з американською стороною — тому що саме вони є стороною, яка запрошує Україну і Росію на зустріч, — про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він додав, що водночас дуже сподівається, що буде підтверджено обмін, про який було домовлено в ході попередніх зустрічей.

Обмін військовополонених — це завжди важливий момент, це позитив для сімей. Дуже сподіваємося, що в найближчі дні ми зможемо розпочати цей обмінний процес.

