Зеленський запропонував змінити час і місце проведення тристоронньої зустрічі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до США з пропозицією про можливу зміну місця проведення і відтермінування тристоронньої зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході.
Головні тези:
- Зеленський запропонував відтермінувати та змінити місце проведення тристоронньої зустрічі на деякий час через ситуацію на Близькому Сході.
- Україна просить США перенести планову зустріч для мирних перемовин між Україною, США та Росією.
Україна просить США відтермінувати чергову зустріч щодо мирних перемовин
Про це глава держави повідомив в інтерв’ю Rai Italia.
Він додав, що водночас дуже сподівається, що буде підтверджено обмін, про який було домовлено в ході попередніх зустрічей.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-