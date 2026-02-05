Переговоры в Абу-Даби. Виткофф анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ

Делегации США, Украины и России на переговорах Абу-Даби 5 февраля договорились об обмене 314 пленными.
Главные тезисы
- Делегации США, Украины и России на переговорах в Абу-Даби согласовали обмен 314 пленными, учитывая детальные и продуктивные переговоры.
- Обмен военнопленными между Украиной и Россией стал первым таким случаем за последние пять месяцев, что свидетельствует о дальнейших шагах к прекращению войны в Украине.
Украина и Россия обменяются военнопленными — Виткофф
Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Виткофф в соцсети X.
Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными — это первый такой обмен за последние пять месяцев.
Этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам. Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине.
Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 5, 2026
This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate…
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-