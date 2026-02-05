Переговоры в Абу-Даби. Виткофф анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Переговоры в Абу-Даби. Виткофф анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ

Виткофф
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Делегации США, Украины и России на переговорах Абу-Даби 5 февраля договорились об обмене 314 пленными.

Главные тезисы

  • Делегации США, Украины и России на переговорах в Абу-Даби согласовали обмен 314 пленными, учитывая детальные и продуктивные переговоры.
  • Обмен военнопленными между Украиной и Россией стал первым таким случаем за последние пять месяцев, что свидетельствует о дальнейших шагах к прекращению войны в Украине.

Украина и Россия обменяются военнопленными — Виткофф

Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Виткофф в соцсети X.

Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными — это первый такой обмен за последние пять месяцев.

Этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам. Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине.

Обсуждения будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Мы благодарим Объединенные Арабские Эмираты за проведение этих обсуждений, а также президента Дональда Дж. Трампа за его лидерство, которое сделало это соглашение возможным.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему три месяца не происходят обмены военнопленными с РФ — ответ Зеленского
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия затягивает проведение обменов военнопленными". Зеленский призвал мир давить на страну-агрессорку
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными с Россией
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?