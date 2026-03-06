Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об установлении на государственном уровне общенациональной минуты молчания в 9 утра.
Главные тезисы
- Закон устанавливает ежедневное чествование памяти героев, погибших за Украину, через проведение минуты молчания в 9:00.
- Минута молчания направлена на уважение и благодарность к погибшим военнослужащим, медицинским работникам, журналистам и другим жертвам вооруженной агрессии России.
Зеленский принял закон о всеукраинской минуте молчания
Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.
Закон устанавливает обязательное проведение общенациональной минуты молчания как ритуала благодарности, уважения и памяти.
Речь идет о ежедневном чествовании погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, ставших жертвами вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Устанавливается, что общенациональная минута молчания проводится каждый день в 9:00.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать информирование о ее начале и завершении на предприятиях, учреждениях и организациях, относящихся к сфере их управления, а также на соответствующих территориях, где они осуществляют свои полномочия.
Порядок использования таких систем в ходе комеморативных мероприятий определяет Кабинет министров Украины.
Рекомендации по организации минуты молчания для органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений утверждает Украинский институт национальной памяти.
Отдельно закон предусматривает ежегодное чествование памяти жертв геноцида украинского народа — Голодомора 1932-1933 годов.
Местные органы государственной власти и органы местного самоуправления способствуют организации этой акции. Объявления об акции также должны осуществляться медиа.
