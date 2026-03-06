Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания

Верховная Рада Украины
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об установлении на государственном уровне общенациональной минуты молчания в 9 утра.

Главные тезисы

  • Закон устанавливает ежедневное чествование памяти героев, погибших за Украину, через проведение минуты молчания в 9:00.
  • Минута молчания направлена на уважение и благодарность к погибшим военнослужащим, медицинским работникам, журналистам и другим жертвам вооруженной агрессии России.

Зеленский принял закон о всеукраинской минуте молчания

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

Закон устанавливает обязательное проведение общенациональной минуты молчания как ритуала благодарности, уважения и памяти.

Речь идет о ежедневном чествовании погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, ставших жертвами вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Устанавливается, что общенациональная минута молчания проводится каждый день в 9:00.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать информирование о ее начале и завершении на предприятиях, учреждениях и организациях, относящихся к сфере их управления, а также на соответствующих территориях, где они осуществляют свои полномочия.

Сообщения о минуте молчания также должны осуществляться медиа независимо от формы собственности.

Порядок использования таких систем в ходе комеморативных мероприятий определяет Кабинет министров Украины.

Рекомендации по организации минуты молчания для органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений утверждает Украинский институт национальной памяти.

Отдельно закон предусматривает ежегодное чествование памяти жертв геноцида украинского народа — Голодомора 1932-1933 годов.

В четвертую субботу ноября в 16:00 проводится общенациональная минута молчания и начинается всеукраинская акция «Зажги свечу».

Местные органы государственной власти и органы местного самоуправления способствуют организации этой акции. Объявления об акции также должны осуществляться медиа.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
1 октября в Украине состоится общенациональная минута молчания ко Дню защитников и защитниц
1 октября в Украине состоится общенациональная минута молчания ко Дню защитников и защитниц
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой Военной омбудсменкой
Офис Президента Украины
Кобылинская
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подписал закон о скором мобильном интернете
Михаил Федоров
Быстрый интернет для каждого украинца – что изменится

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?