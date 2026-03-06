Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об установлении на государственном уровне общенациональной минуты молчания в 9 утра.

Зеленский принял закон о всеукраинской минуте молчания

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

Закон устанавливает обязательное проведение общенациональной минуты молчания как ритуала благодарности, уважения и памяти.

Речь идет о ежедневном чествовании погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, ставших жертвами вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Устанавливается, что общенациональная минута молчания проводится каждый день в 9:00.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать информирование о ее начале и завершении на предприятиях, учреждениях и организациях, относящихся к сфере их управления, а также на соответствующих территориях, где они осуществляют свои полномочия.

Сообщения о минуте молчания также должны осуществляться медиа независимо от формы собственности.

Порядок использования таких систем в ходе комеморативных мероприятий определяет Кабинет министров Украины.

Рекомендации по организации минуты молчания для органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений утверждает Украинский институт национальной памяти.

Отдельно закон предусматривает ежегодное чествование памяти жертв геноцида украинского народа — Голодомора 1932-1933 годов.

В четвертую субботу ноября в 16:00 проводится общенациональная минута молчания и начинается всеукраинская акция «Зажги свечу».

Местные органы государственной власти и органы местного самоуправления способствуют организации этой акции. Объявления об акции также должны осуществляться медиа.