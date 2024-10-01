1 октября в Украине состоится общенациональная минута молчания ко Дню защитников и защитниц

1 октября в День защитников и защитниц в 9:00 в Украине пройдет общенациональная минута молчания в знак уважения и признательности погибшим защитникам Украины.
Главные тезисы
- 1 октября в 9:00 в Украине состоится минута молчания в память погибших защитников и защитниц
- Акция проводится в рамках Дня защитников и защитниц во всех городах и селах страны
- Общенациональная инициатива направлена на почтение тех, кто пожертвовал собой за независимость Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу минуты молчания в знак уважения
1 октября Украина почтит минутой молчания погибших защитников
Так, с 8.55 до 9.05 в Киеве работники Национальной полиции остановят движение на Майдане Незалежности и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.
Минута молчания в это время пройдет по всем городам и селам страны.
Зеленский анонсировал акцию памяти защитников и защитниц
В Украине 1 октября 2024 в 09:00 состоится общенациональная минута молчания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента Украины, нашей обязанностью является чествование всех погибших защитников и защитниц.
Минуту молчания проводят по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
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