1 октября в Украине состоится общенациональная минута молчания ко Дню защитников и защитниц
Категория
Украина
Дата публикации

1 октября в Украине состоится общенациональная минута молчания ко Дню защитников и защитниц

1 октября в Украине состоится общенациональная минута молчания ко Дню защитников и защитниц
Читати українською
Источник:  online.ua

1 октября в День защитников и защитниц в 9:00 в Украине пройдет общенациональная минута молчания в знак уважения и признательности погибшим защитникам Украины.

Главные тезисы

  • 1 октября в 9:00 в Украине состоится минута молчания в память погибших защитников и защитниц
  • Акция проводится в рамках Дня защитников и защитниц во всех городах и селах страны
  • Общенациональная инициатива направлена на почтение тех, кто пожертвовал собой за независимость Украины
  • Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу минуты молчания в знак уважения

1 октября Украина почтит минутой молчания погибших защитников

Так, с 8.55 до 9.05 в Киеве работники Национальной полиции остановят движение на Майдане Незалежности и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.

Где бы вы ни были, что бы ни делали — остановитесь на минуту в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины. В эту минуту подумайте, что страшная война продолжается. Но мы всегда должны помнить тех, кто отдал самое ценное — собственную жизнь — за то, чтобы мы продолжали жить.

Минута молчания в это время пройдет по всем городам и селам страны.

Зеленский анонсировал акцию памяти защитников и защитниц

В Украине 1 октября 2024 в 09:00 состоится общенациональная минута молчания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, нашей обязанностью является чествование всех погибших защитников и защитниц.

Наш долг — почтить всех защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь, защищая независимость нашего государства. Помним. Остаемся благодарными. По всей стране.

Минуту молчания проводят по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из российского плена 115 защитников
Владимир Зеленский
Украинские военные
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине отмечают День памяти защитников и защитниц
Владимир Зеленский
В Украине отмечают День памяти защитников и защитниц
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал общенациональную акцию в День защитников и защитниц Украины
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?